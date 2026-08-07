Langzeitfilter
Der Langzeitfilter des VC 5 filtert Feinstaub zuverlässig. In einer Filterkassette platziert, ist er einfach zu entnehmen und zu reinigen.
Der Langzeitfilter des VC 5 filtert Feinstaub zuverlässig. In der komfortabel zu entnehmenden Filterkassette platziert, kann er einfach ausgetauscht werden. Bei Bedarf kann der Filter auch bequem durch Ausklopfen gereinigt werden.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für den Kärcher Kompaktsauger VC 5
Filtert zuverlässig Feinstaub
In Filterkassette platziert, lässt sich daher einfach entnehmen
Einfach durch Ausklopfen per Hand zu reinigen
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|98 x 94 x 93
Anwendungsgebiete
- Trockener Schmutz