Filtre longue durée
Le filtre Long Life pour les aspirateurs VC 5 filtre fiablement les poussières fines. Placé dans une boîte, le filtre peut être enlevé et nettoyé sans grands efforts.
Le filtre Long Life pour les aspirateurs VC 5 filtre fiablement les poussières fines. Placé dans une boîte, le filtre peut facilement être enlevé et remplacé. Vous pouvez enlever facilement les poussières du filtre si nécessaire, en tapant légèrement le filtre.
Caractéristiques et avantages
Convient pour l'aspirateur compact Kärcher VC 5
Filtre fiablement les poussières fines
Le filtre qui se trouve dans une boîte peut facilement être enlevé
Facile à nettoyer à la main ; vous détachez les poussières en battant légèrement le filtre
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|98 x 94 x 93
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche