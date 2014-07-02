Polierpads Parkett, gewachst

3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Speziell zum perfekten Polieren von gewachsten Hartflächen wie z. B. Böden aus gewachstem Parkett.

3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Zum perfekten Polieren von gewachsten Hartflächen sowie Böden mit Öl-Wachs-Finish wie zum Beispiel Parkett. Die Polierpads für gewachste Böden wurden speziell für dieses Einsatzgebiet entwickelt und garantieren durch ihre besonderen Polier-Eigenschaften ein noch besseres Polierergebnis auf gewachsten Hartflächen und Böden mit Öl-Wachs-Finish. Polierpads einfach an den Polierscheiben des Poliergeräts anbringen und los geht's.

Merkmale und Vorteile
Polierpads aus hochwertiger Mikrofaser
  • Perfekte Polierergebnisse auf gewachsten Holzböden und Holzböden mit Öl-Wachs-Finish
  • Speziell entwickelt für das Polieren von gewachsten Holzböden und Holzböden mit Öl-Wachs-Finish
  • Maschinenwäsche 60 °C möglich.
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 3
Farbe Weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 125 x 125 x 10
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Gewachste Holzböden