Polierpads Parkett, gewachst
3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Speziell zum perfekten Polieren von gewachsten Hartflächen wie z. B. Böden aus gewachstem Parkett.
3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Zum perfekten Polieren von gewachsten Hartflächen sowie Böden mit Öl-Wachs-Finish wie zum Beispiel Parkett. Die Polierpads für gewachste Böden wurden speziell für dieses Einsatzgebiet entwickelt und garantieren durch ihre besonderen Polier-Eigenschaften ein noch besseres Polierergebnis auf gewachsten Hartflächen und Böden mit Öl-Wachs-Finish. Polierpads einfach an den Polierscheiben des Poliergeräts anbringen und los geht's.
Merkmale und Vorteile
Polierpads aus hochwertiger Mikrofaser
- Perfekte Polierergebnisse auf gewachsten Holzböden und Holzböden mit Öl-Wachs-Finish
- Speziell entwickelt für das Polieren von gewachsten Holzböden und Holzböden mit Öl-Wachs-Finish
- Maschinenwäsche 60 °C möglich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|3
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|125 x 125 x 10
Anwendungsgebiete
- Gewachste Holzböden