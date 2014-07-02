Pads lustrants pour parquets cirés
3 patins lustrants pour polir parfaitement les sols cirés
3 patins lustrants pour la cireuse FP 303. Idéal pour le lustrage des surfaces avec une couche de finition de cire et de cire huilé, p.e. le parquet. Attachez tout simplement les patins lustrants aux disques.
Caractéristiques et avantages
Pad de lustrage en microfibres de qualité supérieure
- Des résultats parfaits sur des sols en bois ayant une couche de finition de cire et de cire huilé
- Développé spécialement pour le lustrage de sols en bois ayant une couche de finition de cire et de cire huilé
- Lavable en machine à 60 °C.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|3
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|125 x 125 x 10
Domaines d'utilisation
- Sols en bois cirés