3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Zum perfekten Polieren von versiegelten Böden. Die Polierpads für versiegelte Böden wurden speziell für dieses Einsatzgebiet entwickelt und garantieren durch ihre besonderen Polier-Eigenschaften ein noch besseres Polierergebnis auf versiegelten Hartflächen wie zum Beispiel Kork, Parkett oder Laminat. Polierpads einfach an den Polierscheiben des Poliergeräts anbringen und los geht's.