PowerControl Strahlrohr 027
Das PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 027 erlaubt eine stufenlose Druckverstellung direkt im Griffbereich und so eine exakte Anpassung der Leistung an die jeweilige Aufgabe.
Die ideale Alternative für Ihren Hochdruckreiniger ohne Servo-Control-Funktion: Unser PowerControl-Strahlrohr 027 mit patentierter Powerdüsenkontur zur Steigerung der Reinigungsleistung um bis zu 40 Prozent verfügt über eine stufenlose und kinderleicht zu bedienende Druckverstellung in unmittelbarer Griffweite des Anwenders. Damit können Sie Reinigungsleistung und Reinigungsaufgabe während der Anwendung präzise aufeinander abstimmen. Über einen integrierten Niederdruckmodus kann gezielt Reinigungsmittel eingesetzt werden. Um das Ergebnis weiter zu optimieren, unterstützt sie darüber hinaus eine Strahlebenenverstellung, die jederzeit für den passenden Arbeitswinkel sorgt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.1
Videos
PowerControl Strahlrohr 027 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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