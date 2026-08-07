Lance d'arrosage PowerControl 027
La lance d'arrosage PowerControl avec la taille de buse 027 permet de régler la pression en continu, directement au niveau de la zone de prise, afin d'adapter précisément la puissance à la tâche respective.
L'alternative idéale pour votre nettoyeur haute pression sans fonction Servo Control : notre lance d'arrosage PowerControl 027 avec effet Powerbuse breveté, qui permet jusqu'à 40 % d'augmentation de la puissance de nettoyage, dispose d'un système de réglage de la pression en continu et simple à utiliser, situé directement à portée de main de l'utilisateur. Vous pouvez ainsi réguler précisément la puissance de nettoyage en cours d'utilisation en fonction de la tâche de nettoyage. Grâce au mode basse pression intégré, vous pouvez utiliser exactement la quantité de détergent nécessaire. Afin d'optimiser davantage le résultat, vous bénéficiez en outre d'un réglage du jet par niveau afin d'adapter l'angle d'arrosage.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Couleur
|anthracite
|Poids emballage inclus (kg)
|1.1
Vidéos
Pièces de rechange Lance d'arrosage PowerControl 027
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.