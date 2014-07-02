Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten
Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (M 18 x 1,5, Bürsteneinsatz wechselbar).
Merkmale und Vorteile
Rotierende wasserangetriebene Waschbürste
- Kein zusätzlicher Motor für Bürstenantrieb erforderlich.
- Kompakte und leichte Bauweise.
Befestigung am Strahlrohr (Anschluss M18x1,5)
- Einfach und stabil.
Nylon-Beborstung
- Oberflächen werden geschont.
Hohe mechanische Reinigungswirkung durch Rotation
- Sehr gute Reinigungsleistung.
- Geringerer Zeitbedarf im Vergleich zu Standardwaschbürsten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|500 - 800
|Material
|Nylon
|Anschlussgewinde
|M 18
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.1
Kompatible Geräte
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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