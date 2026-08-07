Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss

Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.

Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 2 Meter lange Schlauch über einen Klickverschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-2.0-Anschluss. Letztere sind kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017.

Spezifikationen

Technische Daten

Länge (m) 2
Standardnennweite ( ) DN 35
Ausführung Standard
Anschluss auf Zubehörseite¹⁾ Clip 2.0
Anschluss auf Geräteseite²⁾ Klickverschluss
Menge (Stück) 1
Farbe Anthrazit
Gewicht (kg) 0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 460 x 360 x 90

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