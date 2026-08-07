Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss
Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.
Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 2 Meter lange Schlauch über einen Klickverschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-2.0-Anschluss. Letztere sind kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017.
Spezifikationen
Technische Daten
|Länge (m)
|2
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Ausführung
|Standard
|Anschluss auf Zubehörseite¹⁾
|Clip 2.0
|Anschluss auf Geräteseite²⁾
|Klickverschluss
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|460 x 360 x 90
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