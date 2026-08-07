Schnellladegerät

Damit es beim Fensterputzen schnell weitergehen kann: das Ersatz-Schnellladegerät für den Akku-Fenstersauger WV 6 und WV 7.

Mit dem Ersatz-Schnellladegerät lässt sich der Kärcher Akku-Fenstersauger WV 6 und WV 7 in geringstmöglicher Zeit aufladen.

Merkmale und Vorteile
Geeignet für WV 6 und WV 7
  • Das Schnellladegerät ist ein Ersatzteil für den WV 6.
Schnelles Aufladen des Akkus
  • Das Gerät ist schnell wieder einsatzbereit.
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 1
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 29 x 122 x 114