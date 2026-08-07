Schnellladegerät
Damit es beim Fensterputzen schnell weitergehen kann: das Ersatz-Schnellladegerät für den Akku-Fenstersauger WV 6 und WV 7.
Mit dem Ersatz-Schnellladegerät lässt sich der Kärcher Akku-Fenstersauger WV 6 und WV 7 in geringstmöglicher Zeit aufladen.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für WV 6 und WV 7
- Das Schnellladegerät ist ein Ersatzteil für den WV 6.
Schnelles Aufladen des Akkus
- Das Gerät ist schnell wieder einsatzbereit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|29 x 122 x 114