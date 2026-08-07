Chargeur rapide

Pour que le nettoyage des vitres puisse reprendre rapidement : le chargeur rapide de rechange pour les aspirateurs nettoyeurs de vitres sans fil WV 6 et WV 7.

Grâce au chargeur rapide de rechange, les aspirateurs nettoyeurs de vitres sans fil WV 6 et WV 7 de Kärcher peuvent être rechargés en un rien de temps.

Caractéristiques et avantages
Compatible avec WV 6 et WV 7
  • Le chargeur rapide est une pièce de rechange pour le WV 6.
Recharge rapide de la batterie
  • L'appareil retrouve rapidement son état opérationnel.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur noir
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 29 x 122 x 114