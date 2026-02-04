SE Vliesfilterbeutel KFI 657
Extrem reißfeste Vliesfilterbeutel, ideal zum Saugen von trockenem, feinem und grobem Schmutz. Geeignet für Kärcher Home & Garden-Waschsauger.
Die Vliesfilterbeutel KFI 657 wurden passgenau für die Kärcher Home & Garden-Waschsauger SE 5 und SE 6 Signature Line sowie SE 5.100 und SE 6.100 entwickelt. Die Beutel sind extrem reißfest und überzeugen während der Anwendung durch eine hohe Saugleistung und Staubfiltration. Sie sind für eine starke Beanspruchung ausgelegt, zum Beispiel für das Saugen von grobem und feuchtem Schmutz. Im Lieferumfang enthalten sind insgesamt 4 Beutel.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für Kärcher Waschsauger der Gerätereihen SE 5 und SE 6 Signature Line sowie SE 5.100 und SE 6.100.
Dreilagiges Vliesmaterial
- Für eine hohe Saugleistung und hohe Staubfiltration während der Anwendung.
Extrem reißfest, hervorragend geeignet bei starker Beanspruchung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|4
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|425 x 530 x 12
Anwendungsgebiete
- Trockener Schmutz