SE fleece filter bag KFI 657
Sachets filtres en non-tissé extrêmement résistants à la déchirure, parfaits pour aspirer les saletés sèches et fines ainsi que les gros déchets. Compatibles avec les injecteurs-extracteurs Kärcher Home & Garden.
Les sachets filtres en non-tissé KFI 657 ont été développés spécialement pour les besoins des injecteurs-extracteurs Kärcher Home & Garden SE 5 et SE 6 Signature Line ainsi que SE 5.100 et SE 6.100. Les sachets sont extrêmement résistants à la déchirure et s'illustrent par une puissance d'aspiration élevée et une filtration efficace des poussières. En outre, ils sont parfaitement adaptés aux sollicitations intensives, par exemple lors de l'aspiration de gros déchets et de saletés humides. La fourniture inclut un total de 4 sachets.
Caractéristiques et avantages
Compatibles avec les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 5 et SE 6 Signature Line ainsi que SE 5.100 et SE 6.100.
Matériau non tissé à trois couches
- Pour une puissance d’aspiration élevée et une grande efficacité de filtration pendant l’utilisation.
Extrêmement résistant à la déchirure, convient parfaitement en cas d’usage intensif.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|4
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|425 x 530 x 12
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche