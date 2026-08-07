Teleskopverlängerung

Arbeiten, auch in luftigen Höhen: Der Teleskopstiel ist das perfekte Zubehör für die Akku-Astsäge PGS 4-18 sowie für die Akku-Astschere TLO 2-18 und ermöglicht das Schneiden von Gehölz und Ästen in bis zu 3,5 m Höhe.

Die Gartenarbeit ist auch in der Höhe ein Kinderspiel: Der Teleskopstiel für die Akku-Astsäge PGS 4-18 und für die Akku-Astschere TLO 2-18 ermöglicht eine individuelle Einstellung der Arbeitshöhe zwischen 145 und 205 Zentimetern und des Arbeitswinkels um 135°. Höher gelegene Äste und Gehölz können dadurch problemlos zurechtgeschnitten werden.

Merkmale und Vorteile
Teleskopverlängerung: Komfortable Teleskopierung
Komfortable Teleskopierung
Stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe, je nach Körpergröße und Anforderung.
Teleskopverlängerung: 135° Winkelverstellung
135° Winkelverstellung
Flexible Anwendungsmöglichkeiten.
Teleskopverlängerung: Einfache Montage
Einfache Montage
Der Teleskopstiel ist mit wenigen Handgriffen auf das Gerät montiert.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Silber
Gewicht (kg) 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1470 x 69 x 69
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Höher liegende Äste