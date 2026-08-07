Teleskopverlängerung
Arbeiten, auch in luftigen Höhen: Der Teleskopstiel ist das perfekte Zubehör für die Akku-Astsäge PGS 4-18 sowie für die Akku-Astschere TLO 2-18 und ermöglicht das Schneiden von Gehölz und Ästen in bis zu 3,5 m Höhe.
Die Gartenarbeit ist auch in der Höhe ein Kinderspiel: Der Teleskopstiel für die Akku-Astsäge PGS 4-18 und für die Akku-Astschere TLO 2-18 ermöglicht eine individuelle Einstellung der Arbeitshöhe zwischen 145 und 205 Zentimetern und des Arbeitswinkels um 135°. Höher gelegene Äste und Gehölz können dadurch problemlos zurechtgeschnitten werden.
Merkmale und Vorteile
Komfortable TeleskopierungStufenlose Einstellung der Arbeitshöhe, je nach Körpergröße und Anforderung.
135° WinkelverstellungFlexible Anwendungsmöglichkeiten.
Einfache MontageDer Teleskopstiel ist mit wenigen Handgriffen auf das Gerät montiert.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Silber
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1470 x 69 x 69
Anwendungsgebiete
- Höher liegende Äste