Le jardinage devient un jeu d'enfant, même en hauteur : le manche télescopique pour la scie d'élagage à batterie PGS 4-18 et le coupe-branches à batterie TLO 2-18 permet un réglage individuel de la hauteur de travail entre 145 et 205 centimètres et de l'angle de travail à 135°. Ainsi, les branches et le branchage en hauteur peuvent être taillés sans aucun problème.