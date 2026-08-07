Rallonge télescopique

Pour travailler même à des hauteurs vertigineuses : le manche télescopique est l'accessoire parfait pour la scie d'élagage à batterie PGS 4-18 ainsi que le coupe-branches à batterie TLO 2-18 et permet de tailler le branchage et les branches jusqu'à une hauteur de 3,5 m.

Le jardinage devient un jeu d'enfant, même en hauteur : le manche télescopique pour la scie d'élagage à batterie PGS 4-18 et le coupe-branches à batterie TLO 2-18 permet un réglage individuel de la hauteur de travail entre 145 et 205 centimètres et de l'angle de travail à 135°. Ainsi, les branches et le branchage en hauteur peuvent être taillés sans aucun problème.

Caractéristiques et avantages
Rallonge télescopique: Mécanisme télescopique pratique
Mécanisme télescopique pratique
Réglage en continu de la hauteur de travail en fonction de la taille de l'utilisateur et des besoins.
Rallonge télescopique: Réglage de l'inclinaison à 135°
Réglage de l'inclinaison à 135°
Possibilités d'application flexibles.
Rallonge télescopique: Montage facile
Montage facile
Le manche télescopique se monte sur l'appareil en quelques gestes.
Spécifications

Données techniques

Couleur argent
Poids (kg) 1
Poids emballage inclus (kg) 1.5
Dimensions (L × l × h) (mm) 1470 x 69 x 69
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Branches en hauteur