Teppichgleiter Mini
Frischt selbst verwinkelte und schwer zugängliche Teppichflächen mit Dampf auf: der Teppichgleiter Mini zum kinderleichten Anbringen an die Bodendüse EasyFix Mini, ganz ohne Schmutzkontakt.
Der Teppichgleiter Mini leistet bei der Reinigung schwer zugänglicher Teppichflächen ganz große Arbeit. Er lässt sich ganz einfach und ohne Schmutzkontakt an der Bodendüse EasyFix Mini anbringen und zum Auffrischen selbst kleinster und verwinkelter Teppichflächen mit Dampf einsetzen.
Merkmale und Vorteile
Passend für die Bodendüse EasyFix Mini
- Einfaches Auffrischen von Teppichböden mit Dampf.
- Dank der kleinen Form lassen sich schwer zugängliche Teppichflächen problemlos auffrischen.
Die Bodendüse EasyFix Mini lässt sich einfach in den Teppichgleiter hineinschieben und wieder herausziehen
- Für eine komfortable Handhabung ganz ohne Bücken.
- Ermöglicht schnelles Wechseln zwischen der Reinigung von Hartböden und Teppichböden mit Dampf.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|285 x 178 x 46
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Teppichböden