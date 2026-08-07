Universalwalzenset gelb
2-teiliges Pure!Roll® Mikrofaserwalzenset für die schonende Reinigung und Pflege aller Böden. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für Maschinenwäsche bis zu 60 °C.
Sauberkeit im Doppelpack: Die Universalwalzen für die Kärcher Hartbodenreiniger EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 und FC 8 ermöglichen die schonende Reinigung und Pflege aller Böden – auch Parkett. Die hochwertigen Universalwalzen sind fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig. Besonders nachhaltig: Die Pure!Roll® Walzen eignen sich für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.
Merkmale und Vorteile
Pure!Roll® mit hochwertigen Mikrofasern
- Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen.
- Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Versiegeltes Parkett