Universalwalzenset gelb

2-teiliges Pure!Roll® Mikrofaserwalzenset für die schonende Reinigung und Pflege aller Böden. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für Maschinenwäsche bis zu 60 °C.

Sauberkeit im Doppelpack: Die Universalwalzen für die Kärcher Hartbodenreiniger EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 und FC 8 ermöglichen die schonende Reinigung und Pflege aller Böden – auch Parkett. Die hochwertigen Universalwalzen sind fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig. Besonders nachhaltig: Die Pure!Roll® Walzen eignen sich für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.

Merkmale und Vorteile
Pure!Roll® mit hochwertigen Mikrofasern
  • Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen.
  • Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Weiß
Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 300 x 60 x 60
Anwendungsgebiete
  • Hartböden
  • Versiegeltes Parkett