Verlängerung CO2 Zuleitung, 5 m
Verlängerungsschlauch mit 5 m Länge zum Anschluss von CO2-Flaschen oder -Flaschenbündeln an Trockeneisstrahlgeräte mit integrierter Trockeneisproduktion (Liquid to Pellet/L2P).
Verlängerungsschlauch für Trockeneisstrahlgeräte mit Liquid-to-Pellet-Technologie zur Produktion von Trockeneis aus flüssigem CO2 zum sofortigen Einsatz. Kärcher empfiehlt die 5 Meter lange Verlängerung insbesondere zur Erweiterung des Einsatzbereichs des L2P-Geräts beim Einsatz von CO2-Flaschenbündeln. Der Schlauch eignet sich ebenfalls zum Anschluss einzelner CO2-Flaschen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (kg)
|2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|5000 x 42 x 42