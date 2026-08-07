Flexible de rallonge pour nettoyeurs cryogéniques dotés de la technologie Liquid-to-Pellet pour la production de neige carbonique à partir de CO2 liquide pour un usage immédiat. Kärcher recommande la rallonge de 5 mètres notamment pour élargir le champ d’application du nettoyeur cryogénique L2P en cas d’utilisation de cadres regroupant plusieurs bouteilles de CO2. Le flexible convient également pour raccorder des bouteilles de CO2 individuelles.