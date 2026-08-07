Rallonge de conduite d’alimentation en CO2, 5 m
Flexible de rallonge d’une longueur de 5 m pour le raccordement de bouteilles de CO2 ou de cadres de bouteilles de CO2 aux nettoyeurs cryogéniques avec production de neige carbonique intégrée (L2P/abréviation de Liquid-to-Pellet).
Flexible de rallonge pour nettoyeurs cryogéniques dotés de la technologie Liquid-to-Pellet pour la production de neige carbonique à partir de CO2 liquide pour un usage immédiat. Kärcher recommande la rallonge de 5 mètres notamment pour élargir le champ d’application du nettoyeur cryogénique L2P en cas d’utilisation de cadres regroupant plusieurs bouteilles de CO2. Le flexible convient également pour raccorder des bouteilles de CO2 individuelles.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|2
|Poids emballage inclus (kg)
|3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|5000 x 42 x 42