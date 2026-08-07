Verlaengerungskabel RCX

Das Verlängerungskabel ermöglicht es bei der Ladestation oder der RTK-Antenne des RCX, den Anschluss an das Stromnetz um 10 m zu verlängern.

Durch das Verlängerungskabel gewinnt man mehr Flexibilität beim Aufstellen der Ladestation oder der RTK-Antenne. Ist keine Steckdose in unmittelbarer Nähe des gewünschten Aufstellungsorts, hilft das Kabel, die Distanz zu überbrücken.

Merkmale und Vorteile
10 m mehr Aktionsradius zum Verlegen des Stromkabels
Kann für die Ladestation oder RTK-Antenne verwendet werden
Witterungsbeständigkeit und Schutzklasse bleiben erhalten
Spezifikationen

Technische Daten

Kabellänge (m) 10
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.5
Kompatible Geräte