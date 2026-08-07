Extension cable RCX
Le câble de rallonge permet de prolonger de 10 m le raccordement au réseau électrique de la station de charge ou de l'antenne RTK du RCX.
Le câble de rallonge permet de gagner en flexibilité lors de l'installation de la station de charge ou de l'antenne RTK. En l'absence de prise de courant à proximité immédiate du lieu d'installation souhaité, le câble permet de combler la distance.
Caractéristiques et avantages
Rayon d'action supplémentaire de 10 m pour poser le câble d'alimentation
Possibilité de l'utiliser pour la station de charge ou l'antenne RTK
La résistance aux intempéries et la classe de protection sont conservées
Spécifications
Données techniques
|Longueur du câble (m)
|10
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5