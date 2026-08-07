Wandhalterung RCX
Einfaches Anbringen der RTK-Antenne an Außenwänden. Das Set beinhaltet die Halterung, Schrauben und Dübel.
Die Wandhalterung bringt mehr Flexibilität beim Aufstellen der RTK-Antenne. Es muss nur der Antennenkopf in die Halterung gesteckt und dann mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an einer Wand befestigt werden. Hierbei muss eine freie 100°-Sicht in den Himmel beibehalten werden. Es bietet sich die Anbringung an Wänden ohne Dachüberstand, am Balkon, der Gartenhütte etc. an.
Merkmale und Vorteile
Sichere Halterung
- Die RTK-Antenne kann durch die Halterung und die mitgelieferten 4 Schrauben und Dübel fest und sicher an Außenwänden angebracht werden.
Flexible Anbringung
- Die Wandhalterung eröffnet viele Möglichkeiten zur Anbringung an Wänden, Balkon, Gartenhütte etc.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|205 x 175 x 95