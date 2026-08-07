Wandhalterung RCX

Einfaches Anbringen der RTK-Antenne an Außenwänden. Das Set beinhaltet die Halterung, Schrauben und Dübel.

Die Wandhalterung bringt mehr Flexibilität beim Aufstellen der RTK-Antenne. Es muss nur der Antennenkopf in die Halterung gesteckt und dann mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an einer Wand befestigt werden. Hierbei muss eine freie 100°-Sicht in den Himmel beibehalten werden. Es bietet sich die Anbringung an Wänden ohne Dachüberstand, am Balkon, der Gartenhütte etc. an.

Merkmale und Vorteile
Sichere Halterung
  • Die RTK-Antenne kann durch die Halterung und die mitgelieferten 4 Schrauben und Dübel fest und sicher an Außenwänden angebracht werden.
Flexible Anbringung
  • Die Wandhalterung eröffnet viele Möglichkeiten zur Anbringung an Wänden, Balkon, Gartenhütte etc.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 205 x 175 x 95
Kompatible Geräte