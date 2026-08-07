Wall bracket RCX
Fixation simple de l'antenne RTK sur les murs extérieurs. Le kit comprend le support, des vis et des chevilles.
Le support mural offre plus de flexibilité lors de l'installation de l'antenne RTK. Il suffit de placer la tête de l'antenne dans le support et de la fixer ensuite à un mur en utilisant les vis et les chevilles fournies. Pour ce faire, veillez à maintenir une vue dégagée à 100° vers le ciel. L'antenne peut être installée sur un mur sans débord de toit, sur un balcon, une cabane de jardin, etc.
Caractéristiques et avantages
Support sûr
- L'antenne RTK peut être fixée de manière sûre et fiable sur les murs extérieurs grâce au support et aux quatre vis et chevilles fournies.
Fixation flexible
- Le support mural offre de nombreuses possibilités d'installation sur les murs, les balcons, les cabanes de jardin, etc.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|205 x 175 x 95