WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 Abziehlippen (280 mm)
Ersatz-Abziehlippen für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne tropfendes Schmutzwasser. Geeignet für die Akku-Fenstersauger WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 und WV 8.
Für dauerhaft streifenfreie Ergebnisse: Tauschen Sie die 280-mm-Abziehlippe schnell und einfach aus. So reinigt Ihr Akku-Fenstersauger alle glatten Oberflächen wieder streifenfrei sauber. Passend für: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 und WV 8.
Merkmale und Vorteile
Schneller Austausch der Abziehlippe.
- Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser.
Xtra!Flex® Abziehlippe
- Die Xtra!Flex® Abziehlippe aus Silikon mit innovativer Technologie macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die boden- und kantennahe Anwendung.
- Die lange Silikonlippe ermöglicht das Abziehen in einem Zug und macht den Akku-Fenstersauger noch flexibler.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|2
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|280 x 30 x 24
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Duschkabine / Badewanne
- Arbeitsflächen in der Küche
- Kondensation
- Solaranlagen / Balkonkraftwerke