WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 Abziehlippen (280 mm)

Ersatz-Abziehlippen für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne tropfendes Schmutzwasser. Geeignet für die Akku-Fenstersauger WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 und WV 8.

Für dauerhaft streifenfreie Ergebnisse: Tauschen Sie die 280-mm-Abziehlippe schnell und einfach aus. So reinigt Ihr Akku-Fenstersauger alle glatten Oberflächen wieder streifenfrei sauber. Passend für: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 und WV 8.

Merkmale und Vorteile
Schneller Austausch der Abziehlippe.
  • Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser.
Xtra!Flex® Abziehlippe
  • Die Xtra!Flex® Abziehlippe aus Silikon mit innovativer Technologie macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die boden- und kantennahe Anwendung.
  • Die lange Silikonlippe ermöglicht das Abziehen in einem Zug und macht den Akku-Fenstersauger noch flexibler.
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 2
Farbe Gelb
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 280 x 30 x 24
Anwendungsgebiete
  • Glatte Oberflächen
  • Fenster- und Glasflächen
  • Spiegel
  • Fliesen
  • Duschkabine / Badewanne
  • Arbeitsflächen in der Küche
  • Kondensation
  • Solaranlagen / Balkonkraftwerke