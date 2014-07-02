Für dauerhaft streifenfreie Ergebnisse: Tauschen Sie die 280-mm-Abziehlippe schnell und einfach aus. So reinigt Ihr Akku-Fenstersauger alle glatten Oberflächen wieder streifenfrei sauber. Passend für: WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 und WVP 10.