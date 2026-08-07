Die Zubehörbox enthält eine Kegelstrahldüse, die sich besonders für die Reinigung von Haustieren wie Hunden oder auch nur für deren Pfoten eignet. Eine Fellreinigungsbürste, mit der sich hartnäckige Verschmutzungen einfach aus dem Tierfell ausbürsten lassen. Und ein hochwertiges Mikrofaserhandtuch, mit dem Sie Hunde und andere Haustiere nach dem Reinigen und Waschen abtrocknen können. Alle Zubehöre passen in die mitgelieferte und am Druckreiniger anbringbare Box.