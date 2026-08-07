Zubehörbox Pet
Ideal, um Haustiere/Hundepfoten schonend zu reinigen: die Zubehörbox Pet mit optimal abgestimmten Zubehören.
Die Zubehörbox enthält eine Kegelstrahldüse, die sich besonders für die Reinigung von Haustieren wie Hunden oder auch nur für deren Pfoten eignet. Eine Fellreinigungsbürste, mit der sich hartnäckige Verschmutzungen einfach aus dem Tierfell ausbürsten lassen. Und ein hochwertiges Mikrofaserhandtuch, mit dem Sie Hunde und andere Haustiere nach dem Reinigen und Waschen abtrocknen können. Alle Zubehöre passen in die mitgelieferte und am Druckreiniger anbringbare Box.
Merkmale und Vorteile
Zubehörbox
- Kann unten angeklipst werden, sodass alles gut verstaut ist.
Kegelstrahl
- Erzeugt einen angenehm weichen Duschstrahl.
Fellreinigungsbürste
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen aus dem Tierfell.
Spezielles Mikrofaserhandtuch
- Zum Trocknen von Haustieren nach der Reinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Faserzusammensetzung Textil
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|229 x 221 x 108
Lieferumfang
- Aufbewahrungsbox
- Fellreinigungsbürste
- Handtuch für Haustiere
- Kegelstrahldüse
Videos
Anwendungsgebiete
- Haustiere / Hunde