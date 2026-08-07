Box Animaux
Idéal pour un nettoyage doux du poil de votre animal domestique: le Pet Box (boîte avec accessoires pour les animaux domestiques) avec des accessoires parfaitement ajustés.
Le Pet Box (boîte avec accessoires pour l'animal domestique) contient une buse conique, qui convient parfaitement au nettoyage de votre animal domestique, comme votre chien, ou uniquement de son poil; une brosse Pet qui permet de brosser la salissure tenace du poil de votre animal domestique; et une serviette en viscose de haute qualité que vous pouvez utiliser pour essuyer votre animal domestique après l'avoir nettoyé. Tous les accessoires entrent dans la boîte fournie, qui peut être fixée confortablement sur le nettoyeur à pression.
Caractéristiques et avantages
Boîte d'accessoires
- Peut être fixé au bas de l'appareil pour un rangement en toute sécurité
Jet conique
- Produit un jet à douche agréable et doux.
Brosse Pet
- Enlève les salissures tenaces du poil de votre animal domestique.
Serviette en microfibres spéciales
- Pour essuyer vos animaux domestiques après les avoir nettoyés.
Spécifications
Données techniques
|Composition des fibres textiles
|80 % polyester, 20 % polyamide
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.7
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|229 x 221 x 108
Inclus dans la livraison
- Boîte de rangement
- Brosse Pet
- Serviette pour animaux domestiques
- Buse conique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Animaux domestiques/chiens