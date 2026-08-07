Le Pet Box (boîte avec accessoires pour l'animal domestique) contient une buse conique, qui convient parfaitement au nettoyage de votre animal domestique, comme votre chien, ou uniquement de son poil; une brosse Pet qui permet de brosser la salissure tenace du poil de votre animal domestique; et une serviette en viscose de haute qualité que vous pouvez utiliser pour essuyer votre animal domestique après l'avoir nettoyé. Tous les accessoires entrent dans la boîte fournie, qui peut être fixée confortablement sur le nettoyeur à pression.