Mobile Reinigung Bike

Einsatzgebiet

OC 3 Foldable

unterwegs / zuhause

OC 4 + Bike

unterwegs / zuhause

OC 6-18 Premium Battery

unterwegs / zuhause

OC Handheld Compact Adventure

unterwegs / zuhause

Mobilität

OC 3 Foldable

Unabhängig von Strom- und Wasseranschluss dank integriertem Akku und Wassertank.

OC 4 + Bike

Mit dem großen, 8 l fassenden Wassertank und dem integrierten Akku kann unterwegs ganz einfach mobil gereinigt werden, unabhängig von Wasser- oder Stromanschlüssen.

OC 6-18 Premium Battery

Unabhängig von Strom- und Wasseranschluss dank 18 V Battery Power-Wechselakku und 12 l Wasser Trolley.

OC Handheld Compact Adventure

Unabhängig von Strom- und Wasseranschluss dank integriertem Akku und im Lieferumfang enthaltenen Wasserkanister.

Reinigungsleistung

OC 3 Foldable

Niederdruck (Fördermenge max. 2 l / min)

OC 4 + Bike

Niederdruck (Fördermenge max. 2 l / min)

OC 6-18 Premium Battery

Mitteldruck (max. 24 bar Wasserdruck für die effiziente und gründliche Reinigung zwischendurch)



OC Handheld Compact Adventure

Mitteldruck (max. 15 bar), Fördermenge (max. 150 l / h)



Eignung für die Fahrradreinigung

OC 3 Foldable

Insbesondere für die schnelle Reinigung unterwegs.

Sehr schonende Reinigung und dank Niederdruck auch für empfindliche Oberflächen geeignet.

Akku-Laufzeit max. 15 Minuten.

OC 4 + Bike

Die lange Akkulaufzeit von bis zu 22 Minuten ermöglicht es, mehrere verschmutzte Objekte (z. B. Fahrräder oder Gartenmöbel) gründlich zu reinigen.

Sehr schonende Reinigung und dank Niederdruck auch für empfindliche Oberflächen geeignet.

Akku-Laufzeit max. 22 Minuten.

OC 6-18 Premium Battery

Für die gründliche Reinigung unterwegs oder zuhause.

Effizienter und ideal abgestimmter Mitteldruck für eine schonende Reinigung des Fahrrads.

Das Wasser reicht für 3 bis 5 stärker verschmutzte Fahrräder.

OC Handheld Compact Adventure

Für die schnelle und gründliche Reinigung unterwegs oder zuhause.

Einschränkungen bestehen lediglich durch die Akkulaufzeit.