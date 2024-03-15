Mobile Reinigung Bike
Malerische Landschaften in Kombination mit einer gehörigen Prise Adrenalin: Was gibt es Schöneres, als die unberührte Natur auf zwei Rädern zu erkunden? Mit unseren innovativen Reinigungslösungen für die mobile Bike-Reinigung können Sie sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren.
DER TRAIL IST DAS ZIEL.
Das Fahren auf abenteuerlichen Trails weckt das Gefühl grenzenloser Freiheit. Denn die unberührte Landschaft auf zwei Rädern fernab vom Alltag zu erkunden, bietet einem eine einzigartige Perspektive auf die Welt.
Doch mit dem Ende einer jeden Tour wartet eine ganz andere Art von Herausforderung: die Reinigung des geliebten Bikes. Schlamm, Staub, Blätter und Zweige – die Zeugnisse eines Tages voller Abenteuer – müssen sorgfältig entfernt werden, um die Langlebigkeit und Funktionsfähigkeit Ihres Bikes zu gewährleisten. Hier kommen unsere mobilen Reinigungslösungen ins Spiel. Entdecken Sie jetzt unser Sortiment für die mühelose Fahrradreinigung unterwegs.
Unsere Highlights für die mobile Reinigung Ihres Bikes im Überblick.
Akku-Mitteldruckreiniger OC 6-18 Premium
Kompakt, mobil und unabhängig vom Strom- oder Wasseranschluss reinigen – der Akku-Mitteldruckreiniger OC 6-18 Premium ist ideal für die schnelle Zwischenreinigung Ihres Fahrrads unterwegs oder auch Zuhause. Der 12 Liter fassende Wasser Trolley mit großen Rädern und ausziehbarem Teleskopgriff dient gleichzeitig als fahrbarer Unterbau für den Akku-Mitteldruckreiniger. Ist ein Wasseranschluss vorhanden, lässt sich das Gerät auch ohne Tank betreiben. Mit einem separat erhältlichen Ansaugschlauch kann zudem Wasser aus Brunnen, Eimern oder natürlichen Gewässern genutzt werden.Zum Produkt
OC 4 + Bike Kit
Kompakt und mobil: Der OC 4 ist der Kärcher Akku-Druckreiniger für alle, die eine Reinigungslösung für unterwegs benötigen. Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku und großem, 8 Liter fassendem Wassertank kann unabhängig von Strom- oder Wasseranschlüssen gereinigt werden. Dank Sprühpistole mit Einrastfunktion wird komfortabel ohne Kraftaufwand gereinigt. Das enthaltene Bike Kit umfasst eine praktische Zubehörtasche mit verschiedenen Zubehören speziell für die Fahrradreinigung. Der vom OC 4 erzeugte Niederdruck ist stark genug, um Schlamm, Staub und Dreck mühelos vom Fahrrad zu entfernen. Anders als bei Hochdruckreinigern besteht jedoch keine Gefahr, empfindliche Komponenten zu beschädigen. Ob nach der Fahrradtour, direkt im Bike Park oder zu Hause im Garten – der OC 4 ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch.Zum Produkt
OC 3 Foldable
Für alle, die unterwegs eine Reinigungslösung brauchen, die sich auf kleinstem Raum lagern und transportieren lässt: Der kompakte und leichte Druckreiniger von Kärcher OC 3 Foldable besitzt einen faltbaren Wassertank. Dieser kann im Handumdrehen auf ein minimales Packmaß zusammengefaltet werden und ermöglicht ein platzsparendes Verstauen. Mit seinem Lithium-Ionen-Akku ist das Gerät ohne Stromanschluss jederzeit überall und ohne aufwendige Vorbereitung einsatzbereit, einfach Wasser einfüllen und loslegen. Ob auf dem Campingplatz, nach der Fahrradtour oder im heimischen Garten – der Mobile Outdoor Cleaner ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch.Zum Produkt
Akku-Mitteldruckreiniger OC Handheld Compact Adventure
Kein Stromanschluss? Kein Problem! Mit dem leichten handgehaltenen Akku-Mitteldruckreiniger OC Handheld Compact Adventure reinigen Sie selbst stark verschmutzte Fahrräder nach ausgedehnten Fahrten mühelos. Mit der 2-stufigen Druckverstellung kann der Druck zwischen circa 6 und 15 bar angepasst werden, optimal für die Reinigung sensibler Oberflächen wie z.B. Lager, Dichtungen oder Naben.Zum Produkt
Welcher ist der richtige?
Vergleich: Geräte für die Fahrradreinigung
Einsatzgebiet
OC 3 Foldable
unterwegs / zuhause
OC 4 + Bike
unterwegs / zuhause
OC 6-18 Premium Battery
unterwegs / zuhause
OC Handheld Compact Adventure
unterwegs / zuhause
Mobilität
OC 3 Foldable
Unabhängig von Strom- und Wasseranschluss dank integriertem Akku und Wassertank.
OC 4 + Bike
Mit dem großen, 8 l fassenden Wassertank und dem integrierten Akku kann unterwegs ganz einfach mobil gereinigt werden, unabhängig von Wasser- oder Stromanschlüssen.
OC 6-18 Premium Battery
Unabhängig von Strom- und Wasseranschluss dank 18 V Battery Power-Wechselakku und 12 l Wasser Trolley.
OC Handheld Compact Adventure
Unabhängig von Strom- und Wasseranschluss dank integriertem Akku und im Lieferumfang enthaltenen Wasserkanister.
Reinigungsleistung
OC 3 Foldable
Niederdruck (Fördermenge max. 2 l / min)
OC 4 + Bike
Niederdruck (Fördermenge max. 2 l / min)
OC 6-18 Premium Battery
Mitteldruck (max. 24 bar Wasserdruck für die effiziente und gründliche Reinigung zwischendurch)
OC Handheld Compact Adventure
Mitteldruck (max. 15 bar), Fördermenge (max. 150 l / h)
Eignung für die Fahrradreinigung
OC 3 Foldable
Insbesondere für die schnelle Reinigung unterwegs.
Sehr schonende Reinigung und dank Niederdruck auch für empfindliche Oberflächen geeignet.
Akku-Laufzeit max. 15 Minuten.
OC 4 + Bike
Die lange Akkulaufzeit von bis zu 22 Minuten ermöglicht es, mehrere verschmutzte Objekte (z. B. Fahrräder oder Gartenmöbel) gründlich zu reinigen.
Sehr schonende Reinigung und dank Niederdruck auch für empfindliche Oberflächen geeignet.
Akku-Laufzeit max. 22 Minuten.
OC 6-18 Premium Battery
Für die gründliche Reinigung unterwegs oder zuhause.
Effizienter und ideal abgestimmter Mitteldruck für eine schonende Reinigung des Fahrrads.
Das Wasser reicht für 3 bis 5 stärker verschmutzte Fahrräder.
OC Handheld Compact Adventure
Für die schnelle und gründliche Reinigung unterwegs oder zuhause.
Einschränkungen bestehen lediglich durch die Akkulaufzeit.
Produktübersicht
Finden Sie das passende Gerät für Ihren Bedarf.
Natürlich darf das passende Zubehör und Reinigungsmittel auch nicht fehlen.
