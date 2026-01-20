Mit dem CarpetPro Reiniger RM 760 Classic steht Profis in der Gebäudereinigung ein vielfach bewährter, pulverförmiger Grundreiniger zur Sprühextraktion in der 2-Schritt-Methode zur Verfügung. Dabei ist er sowohl zur Anwendung mit unseren Puzzi-Sprühextraktionsgeräten als auch mit unseren Teppichreinigungsmaschinen geeignet und überzeugt mit herausragenden Reinigungsergebnissen. Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen auf Teppichböden sowie anderen textilen Bodenbelägen entfernt CarpetPro Reiniger RM 760 Classic zuverlässig und gründlich. Die pulverförmige Konsistenz sorgt dabei für eine einfache und sichere Handhabung, eine präzise Dosierbarkeit und verhindert gleichzeitig eine schnelle Wiederanschmutzung.