HK 4 Hochdruckschlauchset
Zubehörset inklusive 4 Meter Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect für die Klasse K 2. Das ideale Nachrüstset für alle Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992 (außer Modelle mit Schlauchtrommel).
Merkmale und Vorteile
Adapterstück
- Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät.
Hochdruckschlauch
- Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen.
Hochdruckpistole
- Für ein ergonomisches Arbeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Temperatur (°C)
|max. 40
|Max. Druck (bar)
|120
|Länge (m)
|4
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|551 x 190 x 188
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 3.99 M plus T 100
- K 4.68 MD
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.86M Plus
- K 4.88 M T100
- K 4.900 M T300
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD T 300
- K 4.99 M T 250
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 5.20 M plus
- K 5.20 T 100
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250
- K 5.80 M T 200
- K 7.20 M (inaktiv)
- K 7.20 MD T 300 (inaktiv)
- K 7.21 MX
