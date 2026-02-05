HK 4 Hochdruckschlauchset

Zubehörset inklusive 4 Meter Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect für die Klasse K 2. Das ideale Nachrüstset für alle Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992 (außer Modelle mit Schlauchtrommel).

Merkmale und Vorteile
Adapterstück
  • Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät.
Hochdruckschlauch
  • Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen.
Hochdruckpistole
  • Für ein ergonomisches Arbeiten.
Spezifikationen

Technische Daten

Temperatur (°C) max. 40
Max. Druck (bar) 120
Länge (m) 4
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,8
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 551 x 190 x 188
Zubehör
HK 4 Hochdruckschlauchset Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 