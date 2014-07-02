Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de aluminio de diámetro nominal de DN 35 con un ancho de 370 milímetros y rodillos portantes laterales. Los labios de goma y las tiras de cepillo pueden cambiarse rápida y fácilmente mediante un clip. La boquilla es especialmente adecuada para eliminar polvo fino, suciedad gruesa o líquidos con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.