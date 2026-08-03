Los depósitos de cal cuando se usa agua demasiado dura y la corrosión cuando se usa agua demasiado blanda son los enemigos naturales de las hidrolimpiadoras de agua caliente. El detergente Advance 2 RM 111 PressurePro para conservación del sistema de Kärcher ofrece la máxima protección contra aguas residuales y depósitos de cal en el serpentín de calefacción (hasta 150 °C) y protege, además, todos los elementos conductores de agua contra lo corrosión de manera efectiva. Los aditivos para el cuidado de las bombas garantizan adicionalmente una lubricación y cuidado constantes de la bomba de alta presión. El detergente, diseñado especialmente para el empleo en equipos HDS con adaptación para conservación del sistema, contribuye así a prolongar considerablemente la vida útil de componentes importantes, a evitar corrosión por picadura y a reducir los costes de mantenimiento. La práctica botella Advance se puede emplear directamente en el equipo y permite un empleo rápido y sencillo.