PressurePro conservación del sistema Advance 2 RM 111, 1l, 1l
Conservación del sistema para una protección efectiva del serpentín de calefacción y de los elementos conductores de agua de las hidrolimpiadoras de agua caliente: contra los depósitos de cal con agua dura y contra la corrosión con agua blanda.
Los depósitos de cal cuando se usa agua demasiado dura y la corrosión cuando se usa agua demasiado blanda son los enemigos naturales de las hidrolimpiadoras de agua caliente. El detergente Advance 2 RM 111 PressurePro para conservación del sistema de Kärcher ofrece la máxima protección contra aguas residuales y depósitos de cal en el serpentín de calefacción (hasta 150 °C) y protege, además, todos los elementos conductores de agua contra lo corrosión de manera efectiva. Los aditivos para el cuidado de las bombas garantizan adicionalmente una lubricación y cuidado constantes de la bomba de alta presión. El detergente, diseñado especialmente para el empleo en equipos HDS con adaptación para conservación del sistema, contribuye así a prolongar considerablemente la vida útil de componentes importantes, a evitar corrosión por picadura y a reducir los costes de mantenimiento. La práctica botella Advance se puede emplear directamente en el equipo y permite un empleo rápido y sencillo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|pH
|12
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1
Propiedades
- Con agente anticorrosivo integrado para todos los elementos conductores de agua
- Protección contra aguas negras (formación de óxido en el serpentín con agua muy blanda)
- Con aditivos para la lubricación y conservación continuas de la bomba de alta presión
- Protección efectiva contra calcificación para hidrolimpiadoras de agua caliente
- Especialmente para equipos con adaptación de conservación del sistema
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Zona de transporte y equipos
- Lavado del motor y del vehículo
- Desengrasado y fosfatado
- Desengrasado de superficies
- Mantenimiento de los equipos: protección contra la calcificación y conservación de bombas