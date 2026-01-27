PressurePro conservación del sistema RM 110, 1l, 1l
Mantener el rendimiento gracias a la conservación del sistema con protección contra calcificación para todos los elementos conductores de agua de hidrolimpiadoras de agua caliente que emplean agua dura y semidura.
Idóneo cuando se utiliza agua dura y semidura: el detergente Advance 1 RM 110 FI PressurePro para conservación del sistema para hidrolimpiadoras de agua caliente con adaptación para conservación del sistema ofrece una protección completa del sistema de serpentines de calefacción hasta una temperatura del agua de 150 °C. El RM 110 asegura así un caudal constante del agua, evita las pérdidas de rendimiento, ahorra energía y prolonga considerablemente la vida útil. Se puede suprimir también la necesidad de realizar medidas de descalcificación de serpentines y reducir de esta forma los costes de mantenimiento generales. Además, el detergente tiene certificado HACCP, es por tanto adecuado para el empleo en empresas de procesamiento de alimentos y, además, muy fácil de utilizar porque la práctica botella Advance se emplea directamente en el equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Valor de pH
|9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|242 x 233 x 208
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Zona de transporte y equipos
- Lavado del motor y del vehículo
- Desengrasado y fosfatado
- Desengrasado de superficies
- Mantenimiento de los equipos: protección contra la calcificación