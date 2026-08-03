PressurePro conservación del sistema RM 110, 20l, 20l
Para la protección contra depósitos de cal en el sistema de serpentines de calefacción (hasta 150 °C) de hidrolimpiadoras de agua caliente. Idóneo cuando se emplea agua dura y semidura.
Con el detergente RM 110 PressurePro para conservación del sistema con empleo de agua dura o semidura, las hidrolimpiadoras de agua caliente, sus componentes más importantes y los elementos conductores de agua estarán protegidos de manera eficaz contra los depósitos de cal. Se garantiza de esta forma el flujo de agua por el serpentín de calefacción y se mantiene constante el rendimiento del equipo, al mismo tiempo que se ahorra energía y se reducen radicalmente los costes de mantenimiento derivados de las costosas medidas de descalcificación. El detergente RM 110 PressurePro para conservación del sistema tiene certificado HACCP y, por tanto, es idóneo para el empleo en empresas de procesamiento de alimentos.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|9
|Peso (kg)
|20,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|21,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|230 x 250 x 420
Propiedades
- Protección y cuidado completos para hidrolimpiadoras de agua caliente
- Protege el serpentín de calefacción de forma eficaz contra la calcificación
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin fosfatos
- Sin NTA
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Zona de transporte y equipos
- Lavado del motor y del vehículo
- Desengrasado y fosfatado
- Desengrasado de superficies
- Mantenimiento de los equipos: protección contra la calcificación