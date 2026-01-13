Raccord réparateur laiton 13-15mm
La ligne laiton Kärcher apporte une solution valable pour un usage semi-professionnel dans votre jardin. La finition soignée et la résistance des matériaux sont le gage d'une très longue durée de vie, même en cas de forte sollicitations.
* Laiton : pour un usage intensif * Connection facile : pour réparer un tuyau endommagé ou pour raccorder 2 tuyaux de 13 et/ou 15 mm de diamètre
Caractéristiques et avantages
En laiton
- Matériel durable et robuste
Raccord pour tuyau d'arrosage
- Pour la connexion de deux tuyaux ou pour réparer un tuyau endommagé
Raccordement avec des tuyaux 1/2" et 3/4"
- Utilisable sur tous les tuyaux
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″ / 5/8″
|Couleur
|laiton
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|38 x 38 x 38
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Pour l'arrosage de tous types de jardin
- Pour l'arrosage des jardinières
- Pour l'arrosage des plantes ornementales (petits parterres, des plantes individuelles ou en pot)
- Appareils et outils de jardinage