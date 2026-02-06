L'AD 2 Sans fil est un aspirateur 2 en 1 spécial cendres et poussières. Il permet d'aspirer les cendres des cheminés, poêles à bois ou pellets, ou encore de vos barbecues en été. La cuve galvanisée aux normes TUV de 14 litres offre une bonne capacité de collecte des cendres. Livré avec un flexible en métal renforcé robuste, d'un filtre plissé plat et d'un filtre gros déchets spécifiquement conçu pour protéger le moteur des poussières fines. La batterie 18 V 2,5 Ah s'adapte sur l'ensemble des produits Kärcher de la plateforme Battery Power 18V.