AD 2 Sans fil (sans batterie amovible)
Aspirateur 2 en 1 spécial cendres et poussières fines sur batterie 18V. Idéal pour les poêles et cheminés, sans fil il s'utilise partout sans contrainte.
L'AD 2 Sans fil est un aspirateur 2 en 1 spécial cendres et poussières. Il permet d'aspirer les cendres des cheminés, poêles à bois ou pellets, ou encore de vos barbecues en été. La cuve galvanisée aux normes TUV de 14 litres offre une bonne capacité de collecte des cendres. Livré avec un flexible en métal renforcé robuste, d'un filtre plissé plat et d'un filtre gros déchets spécifiquement conçu pour protéger le moteur des poussières fines. La batterie 18 V 2,5 Ah s'adapte sur l'ensemble des produits Kärcher de la plateforme Battery Power 18V.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable 18 VLiberté de mouvement maximale Technologie d'affichage en temps réel du niveau de batterie sur l'écran LCD Compatible avec la plateforme batterie POWER 18 V de Kärcher
Matériau ignifugé, récipient métallique et flexible métallisé (gainé)Sécurité maximale lors de l'aspiration des cendres - même mal utilisé
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology : le nettoyage du filtre par simple pression sur un boutonNettoyage efficace du filtre par simple pression Puissance d'aspiration constante et gros volumes de saleté
Système de filtre monobloc (ignifugé) avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets métallisé
- Avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets en métal
- Pour un vidage et un nettoyage faciles de la cuve, sans contact avec la saleté.
- Confort excellent grâce à l'enlèvement rapide du filtre en une seule étape.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|200
|Puissance d'aspiration (W)
|45
|Dépression (mbar)
|max. 95
|Débit d'air (l/s)
|max. 22
|Taille de la cuve (l)
|14
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 13 (2,5 Ah) / env. 25 (5 Ah)
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|78
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|3,9
|Poids avec emballage (kg)
|6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|328 x 343 x 431
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.2 m
- Matériau du flexible d'aspiration: métal, gainé
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Polyester, ininflammable
- Filtre pour gros déchets
- Filtre gros déchets, matériau: Métal
Équipement
- Matériau de la cuve: Métal
- Fonction de nettoyage du filtre
- Position de repos
- Poignée ergonomique sur la cuve
- Rangement pour petites pièces
Domaines d'utilisation
- Aspiration de cendres
- Cheminées, fourneaux ect.
