Déclaration de Confidentialité pour les Robots Domestiques Kärcher [Kärcher Home Robots] (Version : septembre 2022)
Les informations présentées ci-après expliquent comment vos données personnelles sont traitées lors de l’utilisation du Système de Robots domestiques Kärcher [Kärcher Home Robots System], y compris l'Application.
1. Robots domestiques Kärcher
L’utilisation du système de Robots domestiques Kärcher [Kärcher Home Robot System] par Alfred Kärcher SE & Co. KG, Alfred-Kärcher-Straße 28-40, 71364 Winnenden, Tél. :+49 (0)7195/14-0, E-mail : info@karcher.com (ci-après dénommé Kärcher) n'est possible que par le biais de l'application Kärcher Home Robots pour les smartphones dotés d'un système d'exploitation iOS ou Android. Vous pouvez contacter le Responsable de la Protection des Données de Kärcher à l'adresse ci-dessus ou en envoyant un e-mail à data.privacy@kaercher.com.
2. Télécharger l'application
Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Kärcher Home Robots dans la boutique Google Play ou l’App Store d'Apple. Pour ce faire, vous devez ouvrir un compte client sur Google Play Store ou l'App Store et y saisir vos données. Cependant, ces données ne sont pas collectées par Kärcher, et Kärcher ne peut donc avoir aucune influence sur celles-ci ni en assumer la responsabilité.
Vous devez également accepter les Conditions d'utilisation de la boutique d’application en question afin d'ouvrir un compte client. Lors du téléchargement de l'application Home Robots, il vous sera demandé d’accepter également les Conditions d'utilisation associées, qui sont juridiquement contraignantes.
Lors du téléchargement de l'application sur une boutique d’applications, les données
nécessaires à cet effet sont transmises à cette dernière, notamment votre nom d'utilisateur, votre adresse e-mail et le numéro de client de votre compte, la date et l'heure du téléchargement et l'identifiant de l'appareil spécifique. Toutefois, nous ne contrôlons pas la collecte de ces données et n'en sommes pas responsables.
3. Configuration et utilisation de l'application
Vous devez vous inscrire pour pouvoir configurer et utiliser l'application.
Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, nous vous invitons à confirmer votre pays et votre région et à sélectionner la langue de l'application.
Le compte de l'application vous permet d'utiliser les fonctions commerciales de l'application sur l'appareil mobile contenant l'application (« votre appareil mobile ») après avoir téléchargé l'application, et recueillera toutes sortes de données que vous fournissez et recevez dans l'application sur cette base. Lorsque vous créez un compte dans l'application, nous recueillons votre e-mail et votre mot de passe.
Les données susmentionnées seront utilisées pour vérifier votre identité, faire correspondre et collecter une série d'activités de fonctionnement que vous effectuez via le compte de votre application faire correspondre et signaler l'état de fonctionnement de votre Robot domestique, faciliter le traitement des demandes auprès du service client et du service après-vente que vous nous soumettez, et vous envoyer un avis sur la situation susmentionnée, un avis sur les changements majeurs et les mises à jour des fonctions de service, et des avis techniques et de sécurité.
Après avoir chargé l'application sur votre appareil mobile, vous pouvez lier votre compte App à votre Robot domestique. Vous devez donc d'abord configurer le réseau, c'est-à-dire établir le chemin de circulation des informations de votre compte sur l’application et de votre Robot domestique à travers notre serveur. À cet égard, vous devez connecter votre appareil mobile, votre compte sur l’application et votre Robot domestique à votre réseau Wi-Fi.
Les données collectées pendant le processus de configuration du réseau sont les suivantes :
- nom de l’application
- adresse de la carte réseau (MAC), système d'exploitation et sa version
- SSID, système de réseau, adresse IP affichée, emplacement, fuseau horaire et heure d'envoi de la demande de configuration du réseau à notre serveur du même réseau Wi-Fi auquel votre appareil mobile et votre Robot domestique ont accès.
- le modèle, le code NS et l'adresse MAC de votre Robot domestique
- l'état et le type de votre configuration réseau par défaut.
4. Utilisation des systèmes de Robots domestiques Kärcher
Les fonctions commerciales de base du système de Robots domestiques Kärcher que nous vous fournissons incluent :
· toutes les fonctions de votre Robot domestique (sous réserve des caractéristiques techniques du produit)
· l'application est associée à votre Robot domestique, elle contrôle et enregistre le fonctionnement du produit, et
· la communication et la manipulation en lien à l'utilisation et au fonctionnement de l'application et de votre Robot domestique associé avec cette dernière.
Plus précisément, pour les occasions suivantes, nous traitons des informations personnelles, afin de pouvoir réaliser de manière sûre et efficace les fonctions suivantes :
1. Fonction de nettoyage
Lorsque vous utilisez la fonction de nettoyage du Robot domestique, nous
recueillons des informations sur le plan de votre maison et les paramètres relatifs à la zone de nettoyage, au mode, au niveau d'aspiration et à la consommation d'eau, afin de permettre à l'appareil de nettoyer la zone spécifiée. Nous recueillons également des données sur votre programme de nettoyage (telles que la durée et le mode de nettoyage prévus), afin d'exécuter la tâche de nettoyage prévue dans le temps imparti.
2. Enregistrement et affichage des informations de nettoyage
Chaque fois que vous utilisez le Robot domestique, nous collectons et enregistrons les données relatives à vos nettoyages, notamment le nombre total de nettoyages et la date, l'heure, l'itinéraire, la zone géographique, la durée et la zone de chaque tâche de nettoyage (obtenue par balayage radar et nommée par vous). Ces informations seront utilisées pour afficher l'historique de nettoyage du produit. Nous collecterons des données sur le processus de nettoyage, afin d'afficher l'historique d'utilisation et de vous aider à comprendre la zone, la durée et le secteur de chaque nettoyage, ainsi que le temps cumulé et le nombre total d'opérations.
3. Délimitation des zones de nettoyage et évitement des obstacles
Lorsque vous utilisez les Robots domestiques équipés de la fonction d'évitement d'obstacles, ces derniers analysent les objets qui se trouvent devant eux grâce à la caméra qui en extrait les caractéristiques (contour de l'objet et caractéristiques géométriques), afin de déterminer de quel type d'objet il s'agit. Le dispositif déterminera le type de pièce en fonction des types de meubles identifiés pour faciliter la désignation de la pièce sur la carte. Vous pouvez gérer et modifier les cartes générées par les tâches de nettoyage effectuées dans l'application.
4. Reconnaissance des objets et évitement des obstacles grâce à l'IA
Lorsque vous utilisez les Robots domestiques avec la fonction de reconnaissance d'objets assistée par IA, la caméra de l'appareil recueille des données sur les objets situés devant l'appareil et en extrait les caractéristiques en quelques millisecondes pour la reconnaissance. Une fois le type d'objet reconnu, l'appareil sera capable de juger et d'éviter les obstacles lors des tâches de nettoyage. Les images collectées seront supprimées immédiatement après. Vous pouvez choisir d'activer la fonction de reconnaissance et d'afficher les objets identifiés sur la carte de nettoyage. Nous comprenons parfaitement l'importance de votre vie privée. Soyez assuré(e) qu'aucune des images recueillies ne sera stockée localement ou téléchargée sur un serveur. Ces images sont uniquement utilisées pour générer des cartes de nettoyage et permettre l'évitement des obstacles, et ne seront utilisées à aucune autre fin que celle prévue.
Lorsque vous utilisez le Système Robots domestiques Kärcher, l'application ou le Robot domestique enregistre donc les données suivantes, pour vous permettre d'utiliser le Système de Robots domestiques Kärcher, sans nous les transmettre. Ces données sont les suivantes :
· Plan de mémoire
· Version du logiciel
· N° de série de la machine
· Adresse mail
· Données WI-FI
Lorsque vous utilisez l'application Kärcher Home Robots, nous collectons les données suivantes transmises par votre appareil mobile pour vous permettre d'utiliser l'application connexe. Ces données sont les suivantes :
· Nettoyages précédents
· Rapport de nettoyage
· Journaux de bord
· Lieu
· Plan de mémoire
· Version du logiciel
· Numéro de série
· Numéro de série du téléphone
Ainsi, nous devrons solliciter les autorisations suivantes de votre appareil mobile :
· afin de connecter la configuration du réseau et les fonctions de l'application qui doivent être connectées au réseau, nous devons appeler les « données mobiles », obtenir les
« informations Wi-Fi », et également avoir la permission de « réseau local » ;
· afin de réaliser la configuration du réseau de manière plus efficace, nous devons également obtenir l'autorisation de « positionnement » et l'autorisation « Bluetooth » de votre appareil mobile ;
· afin de conserver le journal d'utilisation de l'application et de mettre à jour la version de celle-ci, il est nécessaire de demander l'autorisation « conserver » ;
· pour garantir la sécurité de votre compte sur l’application, vous devez fournir les « données relatives à l'appareil » ;
· afin de transmettre divers messages liés à votre compte sur votre appareil mobile, nous avons besoin de l'autorisation « notification ».
Vous avez le droit de choisir de communiquer ou non des informations spécifiques. Toutefois, dans la plupart des cas, si vous ne fournissez pas ces informations, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de vous fournir les services correspondants, ou que nous ne puissions pas répondre à un problème que vous rencontrez.
Certains modèles de Robots domestiques que nous fournissons prennent en charge la fonction « Partager des appareils ». Pour les titulaires du compte de l’application (c'est-à-dire les « partageurs ») qui y sont associés, il est possible de partager le contrôle de manière égale avec les autres titulaires du compte de l’application (c'est-à-dire les « partageurs »). Si vous êtes un partageur, votre compte sur l’application contrôle les Robots domestiques associés à d'autres
comptes de cette application par le biais de la fonction « Partager des appareils ». Aux fins de la présente politique, ces Robots domestiques sont considérés comme vos « Robots
domestiques ». Afin d’écarter toute ambiguïté, la présente politique de confidentialité s'applique à toutes les utilisations de ces Robots domestiques par le partageur et le partage. Vous pouvez également supprimer les appareils qui ont accepté le partage sur l'application, ou désactiver l'autorisation de partage avec des tiers ou à l'ensemble des tiers.
5. Objectif du traitement et base légale
Toutes les données sont collectées, traitées et conservées par Kärcher pour proposer le service de Robots domestiques [Home Robots Service] de la marque Kärcher, conformément à l'article 6 (1) alinéa b du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Le traitement des données étant nécessaire à l'exécution du contrat conclu entre vous et Kärcher, l'exécution dudit contrat n'est pas possible sans le traitement des données.
Kärcher utilise également les données collectées sur les Robots domestiques à des fins d'assurance qualité et pour améliorer la qualité de ses produits conformément à l'article 6 (1) alinéa f du RGPD. En outre, Kärcher évalue votre profil d'utilisation et les données sur le lieu et la manière dont vous utilisez les produits en question conformément à l'article 6, paragraphe (1), alinéa f du RGPD sur la base des intérêts légitimes de Kärcher dans le cadre d'études de marché, pour identifier les tendances et faire des recommandations de produits. Les données concernées sont rendues anonymes à cette fin. En exploitant ces données de la sorte, Kärcher ne tire aucune conclusion de quelque nature que ce soit concernant les utilisateurs particuliers et, en conséquence, n'établit aucun profil.
Nous ne partageons pas vos données avec des tiers. Kärcher se réserve toutefois le droit de faire traiter les données par des prestataires de services pour le compte de Kärcher, conformément à l'article 28 du RGPD.
6. Destinataires des données personnelles
Au cours de notre traitement des données personnelles, celles-ci pourraient être transférées ou divulguées à d'autres sociétés qui nous fournissent des services.
Le cas échéant, nous nous conformons aux exigences légales et, plus particulièrement, à la conclusion de contrats ou d'accords appropriés conformément à l'art. 28 du RGPD visant à protéger vos données auprès des destinataires de celles-ci.
7. Transfert de données en dehors de l'Union européenne
Si nous traitons des données dans un pays tiers (c'est-à-dire en dehors de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE)) ou si le traitement a lieu dans le cadre de l'utilisation de services tiers ou de la divulgation ou du transfert de données à d'autres personnes, entités ou sociétés, cela se fait uniquement conformément aux exigences légales.
Nous traitons ou faisons traiter les données uniquement dans des pays tiers dont le niveau de protection des données est reconnu ou sur la base d'obligations contractuelles par le biais de clauses de protection dites standard de la Commission de l'UE, en présence de certifications ou de réglementations internes contraignantes en matière de protection des données (art. 44 à 49 du RGPD).
8. Durée de conservation
Suppression de vos données d'utilisateur
Au terme de la relation contractuelle, les données personnelles détenues par Kärcher sont supprimées, pour autant que cela ne soit pas contraire aux obligations légales de conservation. Tel sera le cas si vous supprimez votre compte.[DC1]
Suppression des données générées par votre appareil
Les données générées par l'appareil (par exemple l'historique de nettoyage) sont stockées pendant une période maximale de 6 mois.
9. Vos droits, questions et informations
Pour accéder à vos données personnelles et les corriger, vous pouvez vous connecter à votre compte sur l’application pour consulter les interfaces « Données utilisateur » et « Paramètres », afficher ou modifier les données personnelles que vous avez soumises, gérer l'adresse de réception et le compte tiers associé, ou effectuer les réglages de confidentialité et de sécurité pertinents. Toutefois, pour des raisons de sécurité et d'identification, ou conformément aux dispositions impératives des lois et règlements, il se peut que vous ne puissiez pas modifier certaines des informations d'enregistrement initiales que vous avez fournies au moment de l'enregistrement. Si vous ne pouvez pas accéder à vos données personnelles et les corriger par les méthodes ci-dessus, vous pouvez exercer votre droit de rectification en nous contactant à l’adresse ci-dessous.
Vous avez par ailleurs le droit d'être informé(e) sur l'existence et la nature des données à caractère personnel que nous conservons à votre sujet, le droit d'effacement, ou de limitation du traitement de vos données, le droit de vous opposer au traitement, et le droit à la portabilité des données. Vos données personnelles étant traitées pour l'exécution d'un contrat, vous ne pouvez plus utiliser les services fournis dans le cadre du contrat une fois que vous vous êtes opposé(e) au traitement de vos données personnelles.
Droit d’opposition (étude de marché/publicité directe) : Vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement de vos données pour des études de marché ou à des fins de publicité directe. Pour ce faire, veuillez envoyer un e-mail à data.privacy@kaercher.com. Une fois cette opposition formulée, les données à caractère personnel ne seront plus traitées à ces fins.
Vous avez également le droit de nous donner des directives sur le sort de vos données après votre décès.[DC1]
Si vous avez d'autres questions concernant le traitement de vos données ou si vous souhaitez obtenir des informations sur les données vous concernant qui sont stockées, vouspouvez contacter le Responsable de la Protection des données d'Alfred Kärcher SE & Co. KG à l'adresse indiquée ci-dessus ou en envoyant un e-mail à data.privacy@kaercher.com.