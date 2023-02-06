Déclaration de Confidentialité pour les Robots Domestiques Kärcher [Kärcher Home Robots] (Version : septembre 2022)

4. Utilisation des systèmes de Robots domestiques Kärcher

Les fonctions commerciales de base du système de Robots domestiques Kärcher que nous vous fournissons incluent :

· toutes les fonctions de votre Robot domestique (sous réserve des caractéristiques techniques du produit)

· l'application est associée à votre Robot domestique, elle contrôle et enregistre le fonctionnement du produit, et

· la communication et la manipulation en lien à l'utilisation et au fonctionnement de l'application et de votre Robot domestique associé avec cette dernière.

Plus précisément, pour les occasions suivantes, nous traitons des informations personnelles, afin de pouvoir réaliser de manière sûre et efficace les fonctions suivantes :

1. Fonction de nettoyage

Lorsque vous utilisez la fonction de nettoyage du Robot domestique, nous

recueillons des informations sur le plan de votre maison et les paramètres relatifs à la zone de nettoyage, au mode, au niveau d'aspiration et à la consommation d'eau, afin de permettre à l'appareil de nettoyer la zone spécifiée. Nous recueillons également des données sur votre programme de nettoyage (telles que la durée et le mode de nettoyage prévus), afin d'exécuter la tâche de nettoyage prévue dans le temps imparti.

2. Enregistrement et affichage des informations de nettoyage

Chaque fois que vous utilisez le Robot domestique, nous collectons et enregistrons les données relatives à vos nettoyages, notamment le nombre total de nettoyages et la date, l'heure, l'itinéraire, la zone géographique, la durée et la zone de chaque tâche de nettoyage (obtenue par balayage radar et nommée par vous). Ces informations seront utilisées pour afficher l'historique de nettoyage du produit. Nous collecterons des données sur le processus de nettoyage, afin d'afficher l'historique d'utilisation et de vous aider à comprendre la zone, la durée et le secteur de chaque nettoyage, ainsi que le temps cumulé et le nombre total d'opérations.

3. Délimitation des zones de nettoyage et évitement des obstacles

Lorsque vous utilisez les Robots domestiques équipés de la fonction d'évitement d'obstacles, ces derniers analysent les objets qui se trouvent devant eux grâce à la caméra qui en extrait les caractéristiques (contour de l'objet et caractéristiques géométriques), afin de déterminer de quel type d'objet il s'agit. Le dispositif déterminera le type de pièce en fonction des types de meubles identifiés pour faciliter la désignation de la pièce sur la carte. Vous pouvez gérer et modifier les cartes générées par les tâches de nettoyage effectuées dans l'application.

4. Reconnaissance des objets et évitement des obstacles grâce à l'IA

Lorsque vous utilisez les Robots domestiques avec la fonction de reconnaissance d'objets assistée par IA, la caméra de l'appareil recueille des données sur les objets situés devant l'appareil et en extrait les caractéristiques en quelques millisecondes pour la reconnaissance. Une fois le type d'objet reconnu, l'appareil sera capable de juger et d'éviter les obstacles lors des tâches de nettoyage. Les images collectées seront supprimées immédiatement après. Vous pouvez choisir d'activer la fonction de reconnaissance et d'afficher les objets identifiés sur la carte de nettoyage. Nous comprenons parfaitement l'importance de votre vie privée. Soyez assuré(e) qu'aucune des images recueillies ne sera stockée localement ou téléchargée sur un serveur. Ces images sont uniquement utilisées pour générer des cartes de nettoyage et permettre l'évitement des obstacles, et ne seront utilisées à aucune autre fin que celle prévue.

Lorsque vous utilisez le Système Robots domestiques Kärcher, l'application ou le Robot domestique enregistre donc les données suivantes, pour vous permettre d'utiliser le Système de Robots domestiques Kärcher, sans nous les transmettre. Ces données sont les suivantes :

· Plan de mémoire

· Version du logiciel

· N° de série de la machine

· Adresse mail

· Données WI-FI

Lorsque vous utilisez l'application Kärcher Home Robots, nous collectons les données suivantes transmises par votre appareil mobile pour vous permettre d'utiliser l'application connexe. Ces données sont les suivantes :

· Nettoyages précédents

· Rapport de nettoyage

· Journaux de bord

· Lieu

· Plan de mémoire

· Version du logiciel

· Numéro de série

· E-mail

· Numéro de série du téléphone

Ainsi, nous devrons solliciter les autorisations suivantes de votre appareil mobile :

· afin de connecter la configuration du réseau et les fonctions de l'application qui doivent être connectées au réseau, nous devons appeler les « données mobiles », obtenir les

« informations Wi-Fi », et également avoir la permission de « réseau local » ;

· afin de réaliser la configuration du réseau de manière plus efficace, nous devons également obtenir l'autorisation de « positionnement » et l'autorisation « Bluetooth » de votre appareil mobile ;

· afin de conserver le journal d'utilisation de l'application et de mettre à jour la version de celle-ci, il est nécessaire de demander l'autorisation « conserver » ;

· pour garantir la sécurité de votre compte sur l’application, vous devez fournir les « données relatives à l'appareil » ;

· afin de transmettre divers messages liés à votre compte sur votre appareil mobile, nous avons besoin de l'autorisation « notification ».

Vous avez le droit de choisir de communiquer ou non des informations spécifiques. Toutefois, dans la plupart des cas, si vous ne fournissez pas ces informations, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de vous fournir les services correspondants, ou que nous ne puissions pas répondre à un problème que vous rencontrez.

Certains modèles de Robots domestiques que nous fournissons prennent en charge la fonction « Partager des appareils ». Pour les titulaires du compte de l’application (c'est-à-dire les « partageurs ») qui y sont associés, il est possible de partager le contrôle de manière égale avec les autres titulaires du compte de l’application (c'est-à-dire les « partageurs »). Si vous êtes un partageur, votre compte sur l’application contrôle les Robots domestiques associés à d'autres

comptes de cette application par le biais de la fonction « Partager des appareils ». Aux fins de la présente politique, ces Robots domestiques sont considérés comme vos « Robots

domestiques ». Afin d’écarter toute ambiguïté, la présente politique de confidentialité s'applique à toutes les utilisations de ces Robots domestiques par le partageur et le partage. Vous pouvez également supprimer les appareils qui ont accepté le partage sur l'application, ou désactiver l'autorisation de partage avec des tiers ou à l'ensemble des tiers.