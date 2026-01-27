OC 3 Plus
Le nettoyeur mobile OC3 Plus reprend les caractéristiques de l'OC3 en apportant une autonomie de nettoyage plus grande avec son réservoir d'eau de 7 litres.
Pour les amateurs de balades à vélo, randonnées ou encore activités nautiques, le nettoyeur mobile OC3 Plus offre une solution de nettoyage nomade et toujours à portée de main. Avec sa batterie Lithium-ion intégrée et son réservoir d'eau amovible optimisé de 7 litres, l'OC3 Plus s'utilise en toute liberté en s'affranchissant d'une alimentation électrique et d'un point d'eau. D'une pression de 5 bar, il est idéal pour rincer vélos, poussettes, ou encore chaussures de randonnées. Un voyant LED indique le niveau de batterie restante et se met à clignoter lorsqu'il faut recharger l'appareil, temps de charge de 3h pour une autonomie de 15 minutes. Des kits vélos, aventure ou encore animaux disponibles en options complètent l'offre de nettoyage en fonction de l'utilisation ciblée.
Caractéristiques et avantages
Design compact de l'appareilRangement pratique du tuyau spiralé et du pistolet sous le réservoir d'eau amovible. Facile à déplacer, avec rangement prenant peu de place
Batterie lithium-ion intégréeNettoyage mobile indépendant d'une source d'énergie. Grande autonomie de la batterie, ce qui permet d'utiliser l'appareil plusieurs fois avant d'avoir à recharger la batterie. La lumière LED indique un niveau bas de la batterie.
Pression basse douce mais efficaceLa pression basse offre l'avantage d'un nettoyage à la fois efficace et doux. La buse standard à jet plat permet de visualiser les performances de nettoyage. La buse conique peut également être utilisée pour un nettoyage encore plus sensible, comme par exemple les pattes de votre chien.
Gamme étendue d'accessoires
- Les applications peuvent être variées et améliorées grâce aux nombreux accessoires.
- Les boîtes d'accessoires : Adventure Box, Bike Box et Pet Box, ainsi qu'une boîte de rangement pratique, sont disponibles et peuvent être montés sur l'appareil. Tous les accessoires sont également disponibles séparément.
Réservoir d'eau amovible
- Peut être rempli facilement dans la maison
Spécifications
Données techniques
|Plage de pressions
|Pression basse
|Débit d'eau (l/min)
|max. 2
|Appareil alimenté par batterie
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|15
|Durée de charge de la batterie (min)
|180
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,3
|Poids avec emballage (kg)
|3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|283 x 236 x 261
Inclus dans la livraison
- Batterie lithium-ion
- Buse à jet plat
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Volume du réservoir d'eau: 7 l
- Longueur de flexible: 2.8 m
- Filtre à eau intégré
- Filtre de l'appareil
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Animaux domestiques/chiens
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Tente/équipement de camping
- Bottes/chaussures de marche
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes