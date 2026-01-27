Pour les amateurs de balades à vélo, randonnées ou encore activités nautiques, le nettoyeur mobile OC3 Plus offre une solution de nettoyage nomade et toujours à portée de main. Avec sa batterie Lithium-ion intégrée et son réservoir d'eau amovible optimisé de 7 litres, l'OC3 Plus s'utilise en toute liberté en s'affranchissant d'une alimentation électrique et d'un point d'eau. D'une pression de 5 bar, il est idéal pour rincer vélos, poussettes, ou encore chaussures de randonnées. Un voyant LED indique le niveau de batterie restante et se met à clignoter lorsqu'il faut recharger l'appareil, temps de charge de 3h pour une autonomie de 15 minutes. Des kits vélos, aventure ou encore animaux disponibles en options complètent l'offre de nettoyage en fonction de l'utilisation ciblée.