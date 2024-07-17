La vapeur contre la saleté : le balai vapeur SC 2 Upright EasyFix de Kärcher nettoie tous les sols durs vitrifiés, même ceux en bois. La quantité de vapeur peut être ajustée sur deux niveaux prédéfinis en fonction de votre type de sol ou de la saleté. Le nettoyage en profondeur avec le balai vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures. Le balai vapeur préchauffe en un clin d'œil et est prêt à l'emploi en 30 secondes ! Grâce à son réservoir d'eau propre remplissable et amovible, le balai peut être rempli en continu pour une utilisation ininterrompue. La durée de vie de l'appareil est prolongée grâce à la cartouche de détartrage intégrée. L'état de fonctionnement de l'appareil est indiqué par les codes couleurs des LED sur la poignée. Les serpillières de sol Kärcher se fixent sur la buse de sol EasyFix à l'aide d'un système de bandes autoagrippantes et le remplacement se fait sans entrer en contact avec la saleté grâce à la languette intégrée.