Nettoyant vitres concentré RM 503, 500ml
Le nettoyant vitres concentré RM 503 est parfait pour nettoyer fenêtres, miroirs, cabines de douches et tables en verre. Élimine efficacement les tâches tenaces et dissout le calcaire.
Le nettoyant vitres concentré RM 503 est un produit polyvalent et puissant qui permet de nettoyer efficacement les surfaces vitrées telles que les fenêtres, les vitres, les miroirs, les cabines de douches et les tables en verre. Grâce à sa formule spéciale, il garantit un nettoyage sans laisser de traces ni de coulures désagréables. Ce nettoyant est capable d'éliminer les salissures tenaces telles que la graisse, les insectes et les traces de doigts, laissant les surfaces impeccables et brillantes. De plus, il dissout également les dépôts calcaires sur les douches, les miroirs et autres surfaces, facilitant ainsi leur entretien.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Cadre de fenêtres
- Miroirs
- Tables vitrées
- Cabines de douche en verre