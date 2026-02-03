WV 5 Plus N Black Edition
L'infatigable WV 5 Plus N Black Edition est facile à utiliser et permet de nettoyer en continu toutes les surfaces vitrées, grâce à une autonomie étendue et à sa batterie interchangeable
Fini la corvée des vitres avec le WV 5 Plus N Black Edition. Il absorbe l’eau sale et ne laisse aucune trace ni goutte sur la surface. Infatigable, le WV 5 Plus N Black Edition apporte une autonomie supérieure, démultipliée par sa batterie amovible et interchangeable. Sa raclette aspirante de 28 cm est équipée d'ergots supplémentaires qui aspirent l'eau résiduelle se trouvant sur l'encadrement de la fenêtre. Le WV 5 dispose également d'une seconde raclette de 17 cm, spéciale petits carreaux. La poignée, faite d'un matériau souple et agréable,apporte davantage de confort pendant l’utilisation.3 LED indiquent le niveau de batterie en temps réel. Idéal pour les baies vitrées, les grandes fenêtres, mais aussi pour les miroirs, cabines de douche, etc, le WV 5 est livré avec son pulvérisateur de détergent, équipé d'une bonnette microfibre, ainsi qu'avec un échantillon de nettoyant vitres. Des batteries de rechange et une station d’accueil sont disponibles en accessoires optionnels pour encore plus de confort.
Caractéristiques et avantages
Batterie amovibleGrâce à la batterie amovible optionnelle, toutes les vitres peuvent être nettoyées sans interruption
Nettoyage aisé des coins de fenêtresUn résultat sans traces, ni gouttes
Poignée confortable avec indication du niveau de la batterieLa poignée avec revêtement softgrip rend l'appareil plus confortable à utiliser. Trois lumières LED indiquent le niveau actuel de la batterie.
Buse interchangeable
- Choix entre une raclette grands et petits carreaux, en fonction des dimensions de la surface à nettoyer.
Silencieux
- Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Economie de temps
- Le nettoyage des vitres est 3 fois plus rapide avec un nettoyeur de vitres plutôt qu'avec les produits habituels
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
Totalement hygiénique
- Le réservoir se vide et se lave facilement, sans contact avec la saleté
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Largeur de travail de la raclette petits carreaux (mm)
|170
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|35
|Durée de charge de la batterie (min)
|185
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 105
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Noir
|Poids avec batterie (kg)
|0,7
|Poids sans accessoires (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|125 x 280 x 325
Inclus dans la livraison
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Nettoyant vitres concentré RM 503, 20 ml
- Buse d'aspiration fine
Équipement
- Buse d'aspiration
- Buse interchangeable
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Cadre de fenêtres
- Surfaces lisses
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine WV 5 Plus N Black Edition
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.