Fini la corvée des vitres avec le WV 5 Plus N Black Edition. Il absorbe l’eau sale et ne laisse aucune trace ni goutte sur la surface. Infatigable, le WV 5 Plus N Black Edition apporte une autonomie supérieure, démultipliée par sa batterie amovible et interchangeable. Sa raclette aspirante de 28 cm est équipée d'ergots supplémentaires qui aspirent l'eau résiduelle se trouvant sur l'encadrement de la fenêtre. Le WV 5 dispose également d'une seconde raclette de 17 cm, spéciale petits carreaux. La poignée, faite d'un matériau souple et agréable,apporte davantage de confort pendant l’utilisation.3 LED indiquent le niveau de batterie en temps réel. Idéal pour les baies vitrées, les grandes fenêtres, mais aussi pour les miroirs, cabines de douche, etc, le WV 5 est livré avec son pulvérisateur de détergent, équipé d'une bonnette microfibre, ainsi qu'avec un échantillon de nettoyant vitres. Des batteries de rechange et une station d’accueil sont disponibles en accessoires optionnels pour encore plus de confort.