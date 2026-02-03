WV 5 Plus N (blanc)
Le nettoyeur de vitres WV 5 Plus N est facile à utiliser et garantit des vitres propres en un clin d'œil, sans traces ni gouttes. Grâce à la batterie interchangeable disponible en option, un nettoyage sans interruption est possible.
Terminé la corvée du nettoyage des vitres avec le WV 5 Plus N Black Edition. Sa technologie d'aspiration de l'eau sale permet de ne pas laisser de traces ni de gouttes sur les vitres. Ce produit est idéal pour nettoyer les baies vitrées, les grandes fenêtres, les miroirs mais aussi les cabines de douche par exemple. Le WV 5 Plus N est livré avec son pulvérisateur de détergent équipé d'une bonnette microfibres pour nettoyer les saletés sans efforts, d'un échantillon de détergent Kärcher et d'une seconde raclette de 17cm pour les surfaces plus petites. Le niveau de batterie est indiqué en temps réel à l'aide de 3 LED. Sa batterie est amovible et interchangeable, vous pouvez acheter en option une nouvelle batterie ou une station d'accueil pour davantage de confort.
Caractéristiques et avantages
Batterie amovibleGrâce à la batterie amovible optionnelle, toutes les vitres peuvent être nettoyées sans interruption
Nettoyage aisé des coins de fenêtresUn résultat sans traces, ni gouttes
Poignée confortable avec indication du niveau de la batterieLa poignée avec revêtement softgrip rend l'appareil plus confortable à utiliser. Trois lumières LED indiquent le niveau actuel de la batterie.
Raclette grands et petits carreaux
- Choix entre une raclette grands et petits carreaux, en fonction des dimensions de la surface à nettoyer.
Silencieux
- Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Economie de temps
- Le nettoyage des vitres est 3 fois plus rapide avec un nettoyeur de vitres plutôt qu'avec les produits habituels
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
Totalement hygiénique
- Le réservoir se vide et se lave facilement, sans contact avec la saleté
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Largeur de travail de la raclette petits carreaux (mm)
|170
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|35
|Durée de charge de la batterie (min)
|185
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 105
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0,7
|Poids sans accessoires (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|125 x 280 x 325
Inclus dans la livraison
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Nettoyant vitres concentré RM 503, 20 ml
- Buse d'aspiration fine
Équipement
- Buse d'aspiration
- Buse interchangeable
Videos
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Cadre de fenêtres
- Surfaces lisses
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine WV 5 Plus N (blanc)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.