Terminé la corvée du nettoyage des vitres avec le WV 5 Plus N Black Edition. Sa technologie d'aspiration de l'eau sale permet de ne pas laisser de traces ni de gouttes sur les vitres. Ce produit est idéal pour nettoyer les baies vitrées, les grandes fenêtres, les miroirs mais aussi les cabines de douche par exemple. Le WV 5 Plus N est livré avec son pulvérisateur de détergent équipé d'une bonnette microfibres pour nettoyer les saletés sans efforts, d'un échantillon de détergent Kärcher et d'une seconde raclette de 17cm pour les surfaces plus petites. Le niveau de batterie est indiqué en temps réel à l'aide de 3 LED. Sa batterie est amovible et interchangeable, vous pouvez acheter en option une nouvelle batterie ou une station d'accueil pour davantage de confort.