Kärcher a révolutionné le nettoyage des fenêtres avec son nettoyeur de vitres innovant. Le nettoyeur de vitres sans fil signé Kärcher facilite le nettoyage tout en vous permettant de gagner du temps et de vous épargner des efforts inutiles. Grâce à l'aspiration électrique, fini les gouttes indésirables. La combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la lingette en microfibres ainsi que la fonction d'aspiration garantissent un nettoyage extrêmement efficace et des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. Maniable et ergonomique, le WV 2 Plus permet un nettoyage des vitres particulièrement hygiénique grâce à l'absence de contact direct avec l'eau sale. Grâce à la buse d'aspiration supplémentaire, même les petites zones ou les endroits difficiles d'accès, comme on les trouve par ex. sur les fenêtres en treillis ou les vitrines d'exposition, sont faciles à atteindre. Ainsi, le nettoyage ne connaît plus aucune limite.