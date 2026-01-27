WV 2 Plus N
Facile à manipuler, absence de gouttes d'eau grâce au système d'aspiration et gain de temps considérable : le WV 2 Plus permet de faire briller les vitres en un clin d'œil.
Kärcher a révolutionné le nettoyage des fenêtres avec son nettoyeur de vitres innovant. Le nettoyeur de vitres sans fil signé Kärcher facilite le nettoyage tout en vous permettant de gagner du temps et de vous épargner des efforts inutiles. Grâce à l'aspiration électrique, fini les gouttes indésirables. La combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la lingette en microfibres ainsi que la fonction d'aspiration garantissent un nettoyage extrêmement efficace et des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. Maniable et ergonomique, le WV 2 Plus permet un nettoyage des vitres particulièrement hygiénique grâce à l'absence de contact direct avec l'eau sale. Grâce à la buse d'aspiration supplémentaire, même les petites zones ou les endroits difficiles d'accès, comme on les trouve par ex. sur les fenêtres en treillis ou les vitrines d'exposition, sont faciles à atteindre. Ainsi, le nettoyage ne connaît plus aucune limite.
Caractéristiques et avantages
Vidange intermédiaire rapideLe réservoir d’eau sale se vide rapidement et facilement à tout moment si nécessaire.
Raclette grands et petits carreauxChoix entre une raclette grands et petits carreaux, en fonction des dimensions de la surface à nettoyer.
Affichage LEDGérer la consommation électrique de l’appareil est un jeu d’enfant : un coup d’oeil à l'écran LED suffit pour connaître l’état de charge des batteries.
Léger et silencieux
- Son poids léger et son niveau sonore bas rendent le nettoyage des vitres encore plus confortable.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Economie de temps
- Une autonomie supérieure pour une possibilité de travail plus aisée
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
Totalement hygiénique
- Le réservoir se vide et se lave facilement, sans contact avec la saleté
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Largeur de travail de la raclette petits carreaux (mm)
|170
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|35
|Durée de charge de la batterie (min)
|230
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 105
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0,6
|Poids sans accessoires (kg)
|0,6
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|120 x 280 x 320
Inclus dans la livraison
- Pulvérisateur standard avec bonnette en microfibres
- Détergents: Nettoyant vitres concentré RM 503, 20 ml
- Buse d'aspiration fine
Équipement
- Buse d'aspiration
- Buse interchangeable
Domaines d'utilisation
- Surfaces lisses
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Cabine de douche/baignoire
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine WV 2 Plus N
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.