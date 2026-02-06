Le nettoyeur de vitres WV 1 Plus de Kärcher garantit des vitres propres et sans traces, tout en économisant beaucoup de temps et d'efforts. La combinaison du pulvérisateur avec sa bonnette et du nettoyeur de vitres offre un nettoyage extrêment efficace. L'appareil aspire ensuite sans problème l'eau des fenêtres à chaque utilisation, sans laisser de gouttes ni de traces. En comparaison avec les méthodes traditionnelles, le nettoyage manuel est nettement plus facile et trois fois plus rapide qu'auparavant. Le fonctionnement pratique sur batterie et le design compact garantissent une flexibilité maximale pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses de la maison. Essayez-le et constatez par vous-même !