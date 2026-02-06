WV 1 Plus
Avec le nettoyeur de vitres WV 1 Plus et son pulvérisateur, vous pouvez nettoyer vos vitres sans efforts et sans laisser de traces, le tout, trois fois plus vite qu'avant !
Le nettoyeur de vitres WV 1 Plus de Kärcher garantit des vitres propres et sans traces, tout en économisant beaucoup de temps et d'efforts. La combinaison du pulvérisateur avec sa bonnette et du nettoyeur de vitres offre un nettoyage extrêment efficace. L'appareil aspire ensuite sans problème l'eau des fenêtres à chaque utilisation, sans laisser de gouttes ni de traces. En comparaison avec les méthodes traditionnelles, le nettoyage manuel est nettement plus facile et trois fois plus rapide qu'auparavant. Le fonctionnement pratique sur batterie et le design compact garantissent une flexibilité maximale pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses de la maison. Essayez-le et constatez par vous-même !
Caractéristiques et avantages
LégerTenue en main agréable et confortable
Compact et prise en main facilePetit, portatif il permet de faciliter le nettoyage des surfaces lisses
Affichage LEDGérer la consommation électrique de l’appareil est un jeu d’enfant : un coup d’oeil à l'écran LED suffit pour connaître l’état de charge des batteries.
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Grâce à l'aspiration électrique de l'eau, les gouttes d'eau sale appartiennent définitivement au passé. Pour des fenêtres brillantes.
Totalement hygiénique
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|250
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|25
|Durée de charge de la batterie (min)
|150
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0,5
|Poids sans accessoires (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|130 x 250 x 275
Inclus dans la livraison
- Pulvérisateur standard avec bonnette en microfibres
- Détergents: Nettoyant vitres concentré RM 503, 20 ml
Équipement
- Buse d'aspiration
Videos
Domaines d'utilisation
- Surfaces lisses
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine WV 1 Plus
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.