Kärcher a encore amélioré ses nettoyeurs de vitres pour développer un modèle plus flexible, équipé de lèvres innovantes et d'une autonomie de batterie plus longue, le WV 6 Bath Édition. Sa nouvelle lèvre plus longue permet d'éliminer l'excès de liquide sur des surfaces entières sans aucune interruption. L'autonomie de 100 minutes du nettoyeur de vitres permet de continuer à travailler sans avoir à s'arrêter pour le recharger. Vous pouvez également planifier votre nettoyage avec précision grâce à l'écran qui indique les minutes restantes d'utilisation. La fonction d'aspiration garantit un nettoyage efficace et des vitres étincelantes, sans traces ni résidus. De plus, le WV 6 Bath Édition nettoie de façon hygiénique puisqu'il n'y a pas de contact direct avec l'eau sale. Grâce à la combinaison du WV 6, de la lèvre d'aspiration bleue et du chiffon en microfibres pour absorber l'humidité, la condensation et les autres taches d'eau n'ont aucune chance, même sur les surfaces de la salle de bain.