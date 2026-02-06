WV 6 Bath Édition

Grâce à sa technologie de lèvres innovantes, le nettoyeur de vitres WV 6 Bath Édition est encore plus simple d'utilisation. Idéal pour les vitres et les autres surfaces de la salle de bains.

Kärcher a encore amélioré ses nettoyeurs de vitres pour développer un modèle plus flexible, équipé de lèvres innovantes et d'une autonomie de batterie plus longue, le WV 6 Bath Édition. Sa nouvelle lèvre plus longue permet d'éliminer l'excès de liquide sur des surfaces entières sans aucune interruption. L'autonomie de 100 minutes du nettoyeur de vitres permet de continuer à travailler sans avoir à s'arrêter pour le recharger. Vous pouvez également planifier votre nettoyage avec précision grâce à l'écran qui indique les minutes restantes d'utilisation. La fonction d'aspiration garantit un nettoyage efficace et des vitres étincelantes, sans traces ni résidus. De plus, le WV 6 Bath Édition nettoie de façon hygiénique puisqu'il n'y a pas de contact direct avec l'eau sale. Grâce à la combinaison du WV 6, de la lèvre d'aspiration bleue et du chiffon en microfibres pour absorber l'humidité, la condensation et les autres taches d'eau n'ont aucune chance, même sur les surfaces de la salle de bain.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur de vitres WV 6 Bath Édition: Technologie optimisée des lèvres
Technologie optimisée des lèvres
Innovante, la longue lèvre augmente encore la flexibilité d'utilisation – solution idéale pour un usage près du sol.
Nettoyeur de vitres WV 6 Bath Édition: Autonomie extra-longue
Autonomie extra-longue
L'autonomie extra-longue (100 minutes) permet un nettoyage sans interruption.
Nettoyeur de vitres WV 6 Bath Édition: Lèvre amovible
Lèvre amovible
Après chaque usage, la raclette peut être facilement retirée de la buse d'aspiration pour être nettoyée.
Vidage du réservoir hygiénique et rapide
  • Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
Silencieux
  • Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
Écran affichant l'autonomie restante, à la minute près
  • L'indicateur de niveau de charge fournit l'autonomie restante de la batterie, à la minute près. Le nettoyage est plus facile à planifier.
L'original par Kärcher
  • En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
3 fois plus vite
  • Le nettoyeur de vitres permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
  • Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
De nombreuses possibilités d'utilisation
  • Convient à toutes les surfaces lisses comme le carrelage, les miroirs ou les cabines de douche.
Spécifications

Données techniques

Largeur de travail de la raclette aspirante (mm) 280
Contenu du réservoir d'eau sale (ml) 150
Autonomie de la batterie (min) 100
Durée de charge de la batterie (min) 170
Type de batterie Batterie lithium-ion
Puissance par charge de batterie (m²) env. 300
Nombre de phases (Ph) 1
Voltage (V) 100 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Couleur Blanc
Poids avec batterie (kg) 0,8
Poids sans accessoires (kg) 0,8
Poids avec emballage (kg) 1,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 126 x 280 x 310

Inclus dans la livraison

  • Bonnette microfibres
  • Raclette, large: 1 x

Équipement

  • Buse d'aspiration
  • Buse interchangeable
Nettoyeur de vitres WV 6 Bath Édition
Domaines d'utilisation
  • Surfaces lisses
  • Carrelages
  • Petits carreaux
  • Miroirs
  • Fenêtres et surfaces vitrées
  • Tables vitrées
