WV 6 Bath Édition
Grâce à sa technologie de lèvres innovantes, le nettoyeur de vitres WV 6 Bath Édition est encore plus simple d'utilisation. Idéal pour les vitres et les autres surfaces de la salle de bains.
Kärcher a encore amélioré ses nettoyeurs de vitres pour développer un modèle plus flexible, équipé de lèvres innovantes et d'une autonomie de batterie plus longue, le WV 6 Bath Édition. Sa nouvelle lèvre plus longue permet d'éliminer l'excès de liquide sur des surfaces entières sans aucune interruption. L'autonomie de 100 minutes du nettoyeur de vitres permet de continuer à travailler sans avoir à s'arrêter pour le recharger. Vous pouvez également planifier votre nettoyage avec précision grâce à l'écran qui indique les minutes restantes d'utilisation. La fonction d'aspiration garantit un nettoyage efficace et des vitres étincelantes, sans traces ni résidus. De plus, le WV 6 Bath Édition nettoie de façon hygiénique puisqu'il n'y a pas de contact direct avec l'eau sale. Grâce à la combinaison du WV 6, de la lèvre d'aspiration bleue et du chiffon en microfibres pour absorber l'humidité, la condensation et les autres taches d'eau n'ont aucune chance, même sur les surfaces de la salle de bain.
Caractéristiques et avantages
Technologie optimisée des lèvresInnovante, la longue lèvre augmente encore la flexibilité d'utilisation – solution idéale pour un usage près du sol.
Autonomie extra-longueL'autonomie extra-longue (100 minutes) permet un nettoyage sans interruption.
Lèvre amovibleAprès chaque usage, la raclette peut être facilement retirée de la buse d'aspiration pour être nettoyée.
Vidage du réservoir hygiénique et rapide
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
Silencieux
- Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
Écran affichant l'autonomie restante, à la minute près
- L'indicateur de niveau de charge fournit l'autonomie restante de la batterie, à la minute près. Le nettoyage est plus facile à planifier.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Convient à toutes les surfaces lisses comme le carrelage, les miroirs ou les cabines de douche.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|150
|Autonomie de la batterie (min)
|100
|Durée de charge de la batterie (min)
|170
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 300
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0,8
|Poids sans accessoires (kg)
|0,8
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Inclus dans la livraison
- Bonnette microfibres
- Raclette, large: 1 x
Équipement
- Buse d'aspiration
- Buse interchangeable
Videos
Domaines d'utilisation
- Surfaces lisses
- Carrelages
- Petits carreaux
- Miroirs
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Tables vitrées
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine WV 6 Bath Édition
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.