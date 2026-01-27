WV 7 Signature Line
Le nettoyeur de vitres sans fil WV 7 Signature Line est doté d'une lèvre innovante pour une utilisation optimale. Avec pulvérisateur, deux bonnettes et une boîte de rangement exclusive.
Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier de la technologie et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Le nouveau WV 7 Signature Line, reconnaissable au premier coup d'oeil comme le meilleur appareil dans sa catégorie de produits et notre nouvelle référece en matière de nettoyeurs de vitres. Son design élégant et son format rendent le nettoyage encore plus simple et sans efforts. Avec des équipements uniques comme la lèvre en silicone améliorée, l'aide à l'utilisation ou les conseils de nettoyage via l'application, il est encore plus facile de redonner aux fenêtres et à toutes les surfaces lisses leur éclat d'origine.
Caractéristiques et avantages
Avantages de la Signature LineLa signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.
Boîte de rangement exclusivePour un rangement pratique du nettoyeur de vitres, accessoires y compris.
Technologie optimisée des lèvresInnovante, la longue lèvre augmente encore la flexibilité d'utilisation – solution idéale pour un usage près du sol.
Écran affichant l'autonomie restante, à la minute près
- L'autonomie extra-longue (100 minutes) permet un nettoyage sans interruption.
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Compact et léger, avec une poignée ergonomique pour un confort optimal.
Lèvre amovible
- Après chaque usage, la raclette peut être facilement retirée de la buse d'aspiration pour être nettoyée.
Vidage du réservoir hygiénique et rapide
- Le réservoir d'eau sale, se retire et se vidange sans contact direct avec la saleté.
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Convient à toutes les surfaces lisses comme le carrelage, les miroirs ou les cabines de douche.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Largeur de travail de la raclette petits carreaux (mm)
|170
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|150
|Autonomie de la batterie (min)
|100
|Durée de charge de la batterie (min)
|170
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 300
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|0,8
|Poids avec emballage (kg)
|2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Inclus dans la livraison
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Nettoyant vitres concentré RM 503, 20 ml
- Buse d'aspiration fine
- Bonnette microfibres pour l'extérieur: 1 x
- Grattoir de saleté
Équipement
- Buse d'aspiration
Videos
Domaines d'utilisation
- Surfaces lisses
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine WV 7 Signature Line
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.