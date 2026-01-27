Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier de la technologie et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Le nouveau WV 7 Signature Line, reconnaissable au premier coup d'oeil comme le meilleur appareil dans sa catégorie de produits et notre nouvelle référece en matière de nettoyeurs de vitres. Son design élégant et son format rendent le nettoyage encore plus simple et sans efforts. Avec des équipements uniques comme la lèvre en silicone améliorée, l'aide à l'utilisation ou les conseils de nettoyage via l'application, il est encore plus facile de redonner aux fenêtres et à toutes les surfaces lisses leur éclat d'origine.