WV 4-4 Plus *INT
Nettoyage sans traces : Le nettoyeur de vitres avec une innovante lèvre en silicone vous séduira par sa polyvalence et sa durée de fonctionnement illimitée. Batterie 4 V Kärcher Battery Power et chargeur de batterie non inclus..
Des performances qui impressionnent : Le nettoyeur de vitres WV 4-4 Plus séduit par sa batterie amovible pour une durée de fonctionnement illimitée sans interruption, un indicateur d'état de la batterie par LED, ainsi que par sa lèvre en silicone innovante, qui permet de nettoyer les vitres au plus près des bords. La combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la bonnette en microfibres, ainsi que la fonction d'aspiration du nettoyeur de vitres, garantissent des vitres étincelantes - sans traces ni résidus. Toutes les autres surfaces lisses peuvent également être facilement nettoyées. Le nettoyage du WV 4-4 Plus est particulièrement hygiénique, car il évite tout contact direct avec l'eau sale lors de la vidange et du nettoyage du réservoir. La batterie interchangeable 4 V Kärcher Battery Power n'est pas incluse avec la machine. Compatible avec tous les appareils de la plateforme 4 V Kärcher Battery Power.
Caractéristiques et avantages
Batterie Kärcher Power de 4 V Batterie interchangeable disponible comme accessoire séparéFlexibilité maximale et autonomie prolongée grâce à une batterie supplémentaire. Durable, fiable et performant grâce à la cellule lithium-ion. Compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Lèvre en siliconeLa longue raclette de nettoyage innovante rend le nettoyage encore plus facile.
Indicateur d'autonomie à LED3 LED indiquent le niveau de charge actuel de l'appareil.
Vidage du réservoir hygiénique et rapide
- Vidange facile du réservoir d'eau sale sans contact avec l'eau et la saleté.
Silencieux
- Le faible niveau sonore du nettoyeur de vitres rend le travail encore plus agréable.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Trois fois plus rapide
- Le nettoyeur de vitres sans fil permet de nettoyer les vitres 3 fois plus vite.
Résultat sans trace ni coulure
- Grâce à l'aspiration électrique de l'eau, les gouttes indésirables appartiennent au passé.
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Convient à toutes les surfaces lisses comme le carrelage, les miroirs ou les cabines de douche.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batteries 4 V
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|150
|Voltage (V)
|nominale 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capacité de la batterie (Ah)
|2,5
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 120 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 40 (2,5 Ah)
|Couleur
|Blanc
|Poids avec emballage (kg)
|1,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|133 x 281 x 311
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Nettoyant vitres concentré RM 503, 20 ml
Équipement
- Buse d'aspiration
Videos
Domaines d'utilisation
- Surfaces lisses
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine WV 4-4 Plus *INT
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.