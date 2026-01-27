Des performances qui impressionnent : Le nettoyeur de vitres WV 4-4 Plus séduit par sa batterie amovible pour une durée de fonctionnement illimitée sans interruption, un indicateur d'état de la batterie par LED, ainsi que par sa lèvre en silicone innovante, qui permet de nettoyer les vitres au plus près des bords. La combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la bonnette en microfibres, ainsi que la fonction d'aspiration du nettoyeur de vitres, garantissent des vitres étincelantes - sans traces ni résidus. Toutes les autres surfaces lisses peuvent également être facilement nettoyées. Le nettoyage du WV 4-4 Plus est particulièrement hygiénique, car il évite tout contact direct avec l'eau sale lors de la vidange et du nettoyage du réservoir. La batterie interchangeable 4 V Kärcher Battery Power n'est pas incluse avec la machine. Compatible avec tous les appareils de la plateforme 4 V Kärcher Battery Power.