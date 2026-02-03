Kärcher améliore encore son nettoyeur de vitres sans fil d'origine : le WV 6 Plus est un modèle encore plus flexible d'utilisation, bénéficiant d'une lèvre d'aspiration de conception innovante et d'une autonomie supérieure. La nouvelle lèvre d'aspiration, rallongée, permet de passer sur l'intégralité de la surface, sans interruption. Avec son autonomie extra-longue de 100 minutes, ce nettoyeur de vitres sans fil peut être utilisé encore plus longtemps. Et l'écran affichant l'autonomie restante à la minute près permet une planification précise du nettoyage. Comme de coutume, la combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la bonnette en microfibres ainsi que la fonction d'aspiration du nettoyeur garantit un nettoyage très efficace et des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. De plus, le nettoyeur de vitres sans fil WV 6 Plus, ergonomique, permet un nettoyage des vitres particulièrement hygiénique, l'utilisateur n'étant jamais en contact direct avec l'eau sale.