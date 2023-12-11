FAQ – QUESTIONS ET RÉPONSES À PROPOS DES RCV ET DU RCF

RCV – Questions et réponses
Questions à propos du robot :
Sur tous les sols durs courants et toutes les moquettes à poils courts. Lors de l'utilisation sur des sols en bois, veuillez veiller à retirer le plateau de lavage du robot après le nettoyage humide pour éviter d'abîmer le sol en bois.
Normalement, les conditions de lumière n'ont pas d'effet sur le comportement du robot. Sur le RCV 5, la détection d'objets peut être déclenchée par des ombrages importants.
Veuillez vous assurer que la station de recharge est branchée. Il est conseillé de placer la station de recharge devant le mur avec 1,5 m d'espace libre vers l'avant et 0,5 m d'espace libre à gauche et à droite.
Si la station de recharge est déplacée au cours d'un processus de nettoyage, le robot peut, le cas échéant, rencontrer des difficultés à la retrouver à la fin du nettoyage.
Existe-t-il un danger pour l'utilisateur en cas de contact accidentel avec les contacts de charge du robot ou de la station de recharge ?
Non. Par ailleurs, la tension maximale émise par les contacts de charge du robot et de la station de recharge se situe dans une plage de tension sans danger pour le corps humain.
Assurez-vous que la prise électrique est alimentée en courant et que le contact avec l'alimentation électrique de la station de recharge est correctement établi. Veuillez également vérifier que les contacts de charge du robot sont en contact avec les contacts de charge de la station de recharge. Si les méthodes indiquées ci-dessus ne permettent pas de résoudre les problèmes, veuillez contacter notre service après-vente.
Quelle est la cause du phénomène qui fait que le robot tourne en rond ou recule lors de son activation ?
Avant que le robot n'entame son processus de nettoyage, il tourne deux fois sur lui-même afin de localiser ainsi sa position dans la pièce. Cette opération s'effectue par défaut. Si le robot devait se déplacer de façon non coordonnée en dehors de cela, veuillez vérifier les points suivants :
- Le capteur anti-chute est recouvert de poussière ou de saleté de sorte à générer un signal erroné. Dans ce cas, veuillez nettoyer le capteur anti-chute à l'aide d'un chiffon en coton légèrement humidifié.
- La roulette est bloquée par un corps étranger de sorte que le robot tourne en rond. Dans ce cas, il est nécessaire de retirer le corps étranger de la roulette.
- Le ou les capteurs de collision sont défectueux. Veuillez toucher les capteurs de collision et appuyer dessus à la main à l'avant et sur les côtés du robot afin de vérifier si le plateau est capable de rebondir automatiquement.
Si les méthodes indiquées ci-dessus ne permettent pas de résoudre les problèmes, veuillez contacter notre service après-vente.
- Veuillez recharger la batterie après une période d'inutilisation prolongée du robot. Veuillez placer le robot sur la station de recharge pendant 3 à 5 h à cet effet.
- Si la batterie est en fin de vie, la durée de marche diminue.
Si les méthodes indiquées ci-dessus ne permettent pas de résoudre les problèmes, veuillez contacter notre service après-vente.
- La batterie est trop faible pour prendre en charge le nettoyage prévu.
- Le paramétrage du nettoyage prévu n'a pas été enregistré. Veuillez contrôler si la tâche de nettoyage a été enregistrée et si elle correspond à vos exigences.
Si les méthodes indiquées ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez contacter notre service après-vente.
Commencez par vérifier si le capteur anti-chute du robot est recouvert de poussière. Si ces complications persistent après l'essuyage, il est possible que le capteur présente un problème. Veuillez contacter notre service après-vente.
- Veuillez vérifier le niveau de batterie. S'il est trop faible, rechargez le robot et réessayez.
- Le robot ne s'active pas lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 35 °C.
Maintenez enfoncé le bouton d'activation. Le robot ne doit pas se trouver sur la station de recharge pendant cette opération.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre autour de la station de recharge (0,5 m sur les côtés et 1,5 m vers l'avant) et que les contacts de charge sont exempts de poussière ou d'autres corps étrangers.
- La température ambiante pourrait être trop basse (inférieure à 0 °C) ou trop élevée (supérieure à 35 °C).
Oui, le robot peut être démarré en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation directement sur l'appareil. Toutefois, une partie des fonctions disponibles ne peut être utilisée qu'avec une connexion Wi-Fi active, via l'application.
- Ouvrez l'application Google Home
- Cliquez sur « Configurer l'appareil » puis sélectionnez « Service Google »
- Recherchez les compétences
- Connectez-vous à votre compte
- Sélectionnez l'appareil conformément aux instructions
- Ouvrez l'application Alexa puis cliquez sur « Plus » pour accéder à « Skill et jeux »
- Recherchez les compétences
- Cliquez sur « Activer pour l'utilisation »
- Connectez-vous à votre compte
- Finalisez la connexion à votre compte
- Cliquez sur « Détecter les appareils » puis sélectionnez l'appareil conformément aux instructions
RCV 3 :
Maintenez enfoncé le bouton Home pendant cinq secondes. Relâchez le bouton Home dès que vous entendez un bip puis maintenez à nouveau enfoncé le bouton Home pendant cinq secondes. Lorsque vous entendez un bip, le système a été réinitialisé. Les informations utilisateur et les enregistrements de nettoyage sont supprimés, la version et la maintenance des accessoires restent inchangées.
RCV 5 :
Maintenez enfoncé le bouton Reset pendant trois secondes. Lorsque vous entendez un bip, le système a été réinitialisé. Les informations utilisateur et les enregistrements de nettoyage sont supprimés, la version et la maintenance des accessoires restent inchangées.
L'aspirateur-laveur robot effectue un trajet d'exploration lors de la première mise en service. Cela lui permet de créer une carte de son environnement. Aucun nettoyage n'a lieu pendant cette opération. Ce trajet d'exploration peut être répété à l'aide de l'application pour les nouveaux environnements.
Questions à propos de la puissance de nettoyage :
Le robot peut-il éliminer de l'eau qui s'est accumulée à la cuisine et à la salle de bains ou des taches d'eau sur le sol ?
Il est vivement déconseillé de nettoyer des sols où de l'eau s'est accumulée. Cela peut endommager le robot ; il existe un risque que le robot ramasse le liquide.
Désactivez immédiatement le robot ; séchez le collecteur, les pièces de l'unité de filtration et l'orifice d'aspiration. Après avoir séché toutes les pièces, remettez-les en place puis redémarrez le robot. Si le robot ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter notre service après-vente.
Vérifiez si le collecteur de poussière déborde de saleté, ce qui peut entraîner l'échappement de saleté. Veuillez nettoyer le collecteur de poussière à temps.
Veuillez vérifier si le niveau de batterie est faible. Rechargez le robot et réessayez.
- Assurez-vous que le robot ne se trouve pas en mode « Ne pas déranger » étant donné que cela empêche la reprise du nettoyage.
- Le robot ne poursuit pas le nettoyage s'il est placé sur la station de recharge manuellement pendant le nettoyage.
- Le collecteur de poussière est plein, veuillez le vider.
- Le filtre est colmaté. Veuillez le nettoyer.
- Un corps étranger s'est coincé dans la brosse. Veuillez le retirer.
Retirez le support de lingette puis sélectionnez « Aspiration » dans l'application.
Le réservoir à eau doit uniquement être rempli d'eau.
Le robot ne peut nettoyer les surfaces sous les meubles que si la hauteur entre le sol et le meuble offre suffisamment d'espace.
Questions à propos de l'application :
Vous trouverez le code QR de l'application « Kärcher Home Robots » dans le manuel utilisateur. Scannez ce dernier à l'aide de votre téléphone mobile pour télécharger l'application.
Veuillez vérifier si votre réseau Wi-Fi est compatible 2,4 GHz. S'il s'avère que votre réseau Wi-Fi est compatible aussi bien 2,4 GHz que 5 GHz, essayez de passer à 2,4 GHz.
Assurez-vous que le robot se trouve aussi près que possible de la box.
Veuillez à vérifier que le mot de passe de votre Wi-Fi ne dépasse pas les 32 caractères.
Oui, l'application vous permet de configurer différentes pièces et de les sélectionner sur la carte pour le nettoyage.
Placez le robot et sa station de recharge dans un nouvel environnement. Ouvrez la liste des cartes dans l'application et sélectionnez la création d'une nouvelle carte.
Assurez-vous que le robot est connecté au réseau et qu'il se trouve à portée du Wi-Fi à tout moment.
Oui, le robot peut être télécommandé à l'aide de l'application.
Questions à propos de la maintenance du produit :
Non, une fois que le robot est entièrement chargé, ce dernier passe au mode de recharge d'appoint, ce qui prévient une surcharge. Veuillez continuer de veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec le robot, même lorsque celui-ci est entièrement chargé.
Le robot peut-il toujours rester sur la station de recharge lorsqu'il n'est pas en mode de travail ?
Oui, une fois que le robot de nettoyage est entièrement chargé, il passe au mode de recharge d'appoint à faible courant, ce qui prévient une surcharge. Veuillez continuer de veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec le robot, même lorsque celui-ci est entièrement chargé. En cas de période d'inutilisation prolongée du robot de nettoyage, il est conseillé de désactiver le robot et de le stocker dans sa boîte d'emballage.
Dépannage :
Veuillez vérifier la présence de corps étrangers autour du radar et les retirer le cas échéant ou amener le robot dans un nouveau lieu pour le redémarrer.
Veuillez essuyer le capteur anti-chute du robot et réessayer (des informations sur l'emplacement du capteur sont disponibles dans le manuel utilisateur).
Veuillez placer le robot de nettoyage dans un nouveau lieu et réessayer.
Message 4, veuillez vérifier la présence de corps étrangers au niveau du capteur de collision et les retirer le cas échéant.
Veuillez essayer d'appuyer sur le capteur de collision et contrôler la présence de corps étrangers. Redémarrez le robot après avoir retiré les corps étrangers.
Message 5, la température du robot est inhabituelle ; veuillez ne pas l'utiliser jusqu'à ce que la température se soit à nouveau normalisée.
La température du robot de nettoyage est trop élevée ou trop basse ; veuillez le réutiliser seulement une fois que la température s'est normalisée.
Redémarrer l'appareil ou contacter le service après-vente.
Désactivez le robot de nettoyage puis redémarrez-le.
Un corps étranger pourrait être coincé dans la brosse, la brosse latérale ou au niveau de la roulette gauche/droite. Désactivez le robot de nettoyage et retirez le corps étranger.
RCF – Questions et réponses
Questions sur le robot laveur :
Le RCF 3 n'est pas doté d'une fonction d'aspiration active. Les salissures du sol sont récupérées par le rouleau en microfibres et stockées dans le réservoir d'eau sale du robot ou collectées par sa raclette.
Le rouleau est simplement raclé dans l'appareil. Les résidus de saleté peuvent s'accumuler sur le rouleau et provoquer des odeurs désagréables. Il est recommandé de démonter et de laver le rouleau régulièrement.
Le rouleau est lavable en machine jusqu'à 60 °C.
Il est recommandé de le laver dans un filet à linge.
Faut-il débrancher la station de recharge de l'alimentation électrique une fois que le robot de nettoyage est complètement chargé ?
Ne pas débrancher le robot et la station de recharge de l'alimentation électrique, le robot disposant d'un système de charge intelligent qui arrête automatiquement le processus de charge une fois la charge terminée.
Le réservoir d'eau sale dispose d'un capteur de niveau de remplissage. Dès que le réservoir d'eau sale est plein, le robot émet un signal par LED et l'utilisateur reçoit une notification sur l'application mobile.
Oui. Les capteurs anti-chute intégrés détectent les différences de niveau et évitent au robot de tomber, par exemple dans les escaliers.
Pour éviter les fuites d'eau sale, il ne faut pas retourner complètement le boîtier du robot ni l'incliner fortement lorsque le réservoir d'eau sale est installé. Éteignez le robot pour le nettoyer et l'inspecter, afin d'éviter tout démarrage accidentel. Retirez les réservoirs d'eau propre et d'eau sale, puis assurez-vous que le robot ne contient pas d'eau.
Quels sont les types de sols et les endroits conseillés/déconseillés pour installer la station de recharge du robot ?
Nous vous recommandons d'installer la station de recharge sur une surface plane et résistante à l'humidité (carrelage ou béton p. ex.), l'eau résiduelle des rouleaux pourrait pénétrer dans les sols en bois lorsque le robot se recharge sur la station. Placez-la près d'un mur, assurez-vous de disposer d'un espace libre de 0,5 m sur chaque côté, de 1,5 m devant la station de recharge et de 1 m au-dessus.
Le RCF dispose d'un capteur de détection des tapis et moquettes. Selon le réglage utilisateur dans l'application mobile, le robot peut parcourir les tapis et moquettes ou bien les exclure de son itinéraire.
Ø 340 mm, hauteur 120 mm
Oui, le réservoir d'eau propre est doté d'un capteur à cette fin. Dès que le réservoir d'eau propre est vide, le robot émet un signal par LED et l'utilisateur reçoit une notification sur l'application mobile.
Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions (suivi de la carte en direct, ajustement des paramètres de nettoyage, etc.), le robot doit être connecté à Internet. Toutefois, le nettoyage avec le robot est également possible sans connexion Internet.
Le RCF 3 n'a pas de filtre HEPA.
Si l'angle est trop important pour le robot, il peut le considérer comme un risque de chute.
Normalement, la lumière n'a pas d'effet sur le comportement du robot.
a) Vérifiez que la station de recharge est branchée et correctement positionnée (espace libre de 0,5 m de chaque côté, de 1,5 m devant la station de recharge et de 1 m au-dessus).
b) Si la station de recharge est déplacée au cours d'un processus de nettoyage, le robot peut avoir du mal à la retrouver à la fin du nettoyage.
Existe-t-il un danger pour l'utilisateur en cas de contact accidentel avec les contacts de charge du robot ou de la station de recharge ?
Non. La tension maximale des contacts de charge du robot et de la station de recharge se situe dans une plage sans danger pour le corps humain.
a) Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de la station de recharge pour lui permettre de s'arrimer correctement (distance de 0,5 m de chaque côté, 1,5 m devant la station de recharge et 1 m au-dessus) et que les contacts de charge sont exempts de poussière et d'autres corps étrangers.
b) Assurez-vous que la prise électrique est alimentée en courant et que le contact avec l'alimentation électrique de la station de recharge est correctement établi.
c) Veuillez également vérifier que les contacts de charge du robot touchent bien les contacts de charge de la station de recharge.
d) Assurez-vous que les contacts de charge du robot et de la station de recharge ne sont pas sales.
e) Il se peut que la température ambiante soit trop basse (inférieure à 0 °C) ou trop élevée (supérieure à 35 °C).
Si les méthodes indiquées ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez notre service après-vente.
Avant que le robot n'entame le processus de nettoyage, il tourne deux fois sur lui-même afin de localiser sa position dans la pièce. Cela permet également d'humidifier le rouleau avant de commencer le nettoyage. Cette opération s'effectue par défaut. Si le robot se déplace de façon non coordonnée dans d'autres cas, veuillez vérifier les points suivants :
a) Le capteur anti-chute est recouvert de poussière ou de saleté, ce qui génère un signal d'erreur. Dans ce cas, veuillez nettoyer le capteur anti-chute à l'aide d'un chiffon en coton sec.
b) La roulette est bloquée par un corps étranger, et le robot tourne en rond. Dans ce cas, il est nécessaire de retirer le corps étranger de la roulette.
c) Les capteurs de collision sont défectueux. Touchez les capteurs de collision et appuyez dessus à la main à l'avant et sur les côtés du robot afin de vérifier si le plateau peut encore revenir automatiquement comme un ressort.
Si les méthodes indiquées ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez notre service après-vente.
a) La charge de la batterie est trop faible pour prendre en charge le nettoyage prévu.
b) Le paramétrage du nettoyage prévu n'a pas été enregistré. Veuillez contrôler si la tâche de nettoyage a été enregistrée et si elle correspond à vos exigences.
c) Le réservoir d'eau sale est plein ou le réservoir d'eau propre est vide.
d) Le rouleau ou les réservoirs ne sont pas insérés.
Si les méthodes indiquées ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez contacter notre service après-vente.
Vérifiez l'absence de poussière ou de saleté sur les capteurs anti-chute du robot. Si ces complications persistent après leur nettoyage, le problème vient probablement de ces capteurs. Contactez alors notre service après-vente.
a) Avant la première utilisation, le robot doit être placé sur la station de recharge avant de pouvoir être mis en marche sans station de recharge.
b) Veuillez vérifier le niveau de la batterie. S'il est trop faible, rechargez le robot et réessayez.
c) Le robot ne s'active pas lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 35 °C.
Maintenez la touche marche/arrêt/pause enfoncée pendant 5 s. Le robot ne doit pas se trouver sur la station de recharge pendant cette opération.
Le robot de lavage effectue un trajet d'exploration lors de la première mise en service. Cela lui permet de créer une carte de son environnement. Aucun nettoyage n'a lieu pendant cette opération. Ce trajet exploratoire peut être renouvelé pour d'autres environnements à l'aide de l'application mobile.
Questions à propos de la puissance de nettoyage :
Oui, utilisez uniquement le détergent Kärcher RM 536.
Utilisez uniquement le détergent Kärcher RM 536 et respectez le dosage adéquat pour un résultat de nettoyage optimal.
L'utilisation de détergents d'autres fabricants ou d'une quantité trop importante de détergent peut endommager l'appareil et provoquer l'annulation de la garantie.
De plus, une formation de mousse importante peut se produire, entraînant l'apparition d'une trace de mousse sur le sol ou le remplissage très rapide du réservoir d'eau sale par de la mousse, qu'il faut alors vider.
Utilisez uniquement le détergent Kärcher RM 536 et respectez le dosage adéquat pour un résultat de nettoyage optimal.
L'utilisation de détergents d'autres fabricants ou d'une quantité trop importante de détergent peut entraîner une formation de mousse importante laissant des résidus sur les surfaces nettoyées ou entraînant le remplissage très rapide du réservoir d'eau sale par de la mousse, qu'il faut alors vider.
De la mousse peut également se former s'il reste sur le sol des résidus de détergents d'autres fabricants, précédemment utilisés. Il est par conséquent possible de voir apparaître de la mousse lors des premiers passages du robot de lavage jusqu'à l'élimination complète des résidus d'anciens détergents par le robot.
Pourquoi y a-t-il de la mousse partout dans le réservoir, les tubes, sur le rouleau et le porte-rouleau après le lavage du sol par le robot ?
Utilisez uniquement le détergent Kärcher RM 536 et respectez le dosage adéquat pour un résultat de nettoyage optimal.
L'utilisation de détergents d'autres fabricants ou d'une quantité trop importante de détergent peut entraîner une formation de mousse importante laissant des résidus sur les surfaces nettoyées ou entraînant le remplissage très rapide du réservoir d'eau sale par de la mousse, qu'il faut alors vider.
De la mousse peut également se former s'il reste s'il reste sur le sol des résidus de détergents d'autres fabricants, précédemment utilisés. Il est par conséquent possible de voir apparaître de la mousse lors des premiers passages du robot de lavage jusqu'à l'élimination complète des résidus d'anciens détergents par le robot.
Le robot (RCF 3) est conçu pour le lavage des surfaces dures. Il élimine la saleté sèche comme les traces de pas, les taches de café et de jus ou les éclaboussures séchées. En outre, pendant le nettoyage humide, il élimine les salissures sèches légères et les petites particules de saleté sèches, comme par ex. les flocons de céréales, grains de riz, miettes de pain, poussières ou peluches.
Le robot est conçu exclusivement pour le nettoyage des sols durs des logements privés, et uniquement pour des sols durs résistants à l'eau. N'utilisez pas le robot sur des revêtements de sols sensibles à l'eau comme par ex. les sols en liège non traités, l'humidité risquant de pénétrer dans le sol et de l'abîmer. Cet appareil est conçu pour le nettoyage du PVC, du linoléum, du carrelage, de la pierre, du parquet huilé et ciré, du stratifié et de tous les revêtements de sol résistants à l'eau. L'application mobile permet d'ajuster la quantité d'eau. Pour des sols fragiles, nous recommandons de choisir la quantité d'eau la plus faible possible.
Retirez et nettoyez le rouleau après le nettoyage du robot afin de protéger le sol sous le robot et de prévenir la formation d'odeurs désagréables.
N'installez pas la station du robot sur des sols sensibles à l'eau comme par ex. les sols en liège non traités. L'humidité risque de pénétrer dans le sol et de l'abîmer.
La fréquence de remplissage du réservoir d'eau propre dépend de la fréquence et du mode d'utilisation du RCF 3. Nous vous recommandons de remplir le réservoir d'eau propre à chaque fois que vous videz le réservoir d'eau sale, après chaque lavage.
Utilisez uniquement le détergent Kärcher RM 536 et respectez le dosage adéquat pour un résultat de nettoyage optimal.
L'utilisation de détergents d'autres fabricants ou d'une quantité trop importante de détergent peut endommager l'appareil et provoquer l'annulation de la garantie.
De plus, une formation de mousse importante peut se produire, entraînant l'apparition d'une trace de mousse sur le sol ou le remplissage très rapide du réservoir d'eau sale par de la mousse, qu'il faut alors vider.
Le robot est conçu exclusivement pour le nettoyage des sols durs des logements privés, et uniquement pour des sols durs résistants à l'eau. N'utilisez pas le robot sur des revêtements de sols sensibles à l'eau comme les sols en liège non traités, puisque l'humidité peut pénétrer dans le sol et l'abîmer.
Cet appareil est conçu pour le nettoyage du PVC, du linoléum, du carrelage, de la pierre, du parquet huilé et ciré, du stratifié et de tous les revêtements de sol résistants à l'eau.
L'application mobile permet d'ajuster la quantité d'eau. Pour des sols fragiles, nous recommandons de choisir la quantité d'eau la plus faible possible.
Le robot peut être utilisé à une température comprise entre 0 et 35 °C.
L'application mobile permet d'adapter la quantité d'eau (trois niveaux d'eau).
Le robot est conçu exclusivement pour le nettoyage des sols durs des logements privés, et uniquement pour des sols durs résistants à l'eau. N'utilisez pas le robot sur des revêtements de sols sensibles à l'eau comme par ex. les sols en liège non traités, l'humidité risquant de pénétrer dans le sol et de l'abîmer. Cet appareil est conçu pour le nettoyage du PVC, du linoléum, du carrelage, de la pierre, du parquet huilé et ciré, du stratifié et de tous les revêtements de sol résistants à l'eau. L'application mobile permet d'ajuster la quantité d'eau. Pour des sols fragiles, nous recommandons de choisir la quantité d'eau la plus faible possible.
Comment peut-on configurer le RCF 3 pour qu'il puisse traverser les tapis et les moquettes lors du nettoyage complet ?
Sur un appareil neuf, la fonction d'évitement des moquettes est automatiquement activée, c'est-à-dire que le robot évite tous les tapis et moquettes.
Il est possible de désactiver cette fonction dans l'application mobile afin que le RCF 3 traverse également les tapis et moquettes.
Le robot peut-il éliminer de l'eau qui s'est accumulée à la cuisine et à la salle de bain ou des flaques d'eau sur le sol ?
Le RCF 3 a une capacité limitée pour ramasser de l'eau ou des flaques d'eau. Dès que le réservoir d'eau sale est plein, le robot s'arrête et le réservoir doit être vidé avant de continuer.
Éteignez immédiatement le robot ! Retirez les composants amovibles et séchez-les. Après avoir séché toutes les pièces, remettez-les en place puis redémarrez le robot. Si le robot ne fonctionne toujours pas, contactez le service après-vente.
a) La batterie est trop faible pour réaliser le nettoyage prévu. Veuillez recharger le robot et réessayer.
b) Le réservoir d'eau sale est plein ou le réservoir d'eau propre est vide.
c) Le rouleau ou les réservoirs ne sont pas insérés.
a) Assurez-vous que le robot ne se trouve pas en mode « Ne pas déranger », qui empêche la reprise du nettoyage.
b) Le robot ne poursuit pas le nettoyage s'il est interrompu et placé manuellement sur la station de recharge pendant le nettoyage.
a) Le réservoir d'eau sale est plein, veuillez le vider.
b) Le réservoir d'eau propre est vide.
c) Un corps étranger s'est coincé dans le rouleau. Veuillez le retirer.
d) Le rouleau est usé ou très sale. Veuillez remplacer le rouleau ou le nettoyer.
Il est recommandé de laver le rouleau avant chaque processus de nettoyage.
Le robot ne peut nettoyer les surfaces situées sous les meubles que si la hauteur entre le sol et les meubles est suffisante.
Questions à propos de l'application :
Le code QR de l'application mobile « Kärcher Home Robots » est disponible dans le manuel d'utilisation ou dans le guide de démarrage rapide. Scannez ce code à l'aide de votre téléphone mobile pour télécharger l'application mobile.
Vérifiez si votre réseau Wi-Fi est conçu pour fonctionner à 2,4 GHz. Si votre réseau Wi-Fi est conçu pour fonctionner à 2,4 GHz aussi bien qu'à 5 GHz, essayez de le commuter sur 2,4 GHz. Assurez-vous que le robot se trouve aussi près que possible de la box.
Ce mode permet de programmer le robot pour qu'il ne lave pas pendant la durée paramétrée par l'utilisateur. Toutes les LED sont alors désactivées.
Puis-je chercher mon robot lorsqu'il est bloqué quelque part et que je ne peux ni le voir, ni le trouver ?
L'application mobile propose la fonction « Trouver le robot ». Une fois qu'elle est activée, le robot émet un son qui permet à l'utilisateur de le localiser. Cette opération est possible à tout moment.
Oui, le robot peut être télécommandé à l'aide de l'application mobile.
Oui, il est possible de commander le robot à distance. Cela nécessite une connexion Internet côté robot et côté appareil mobile. Le robot peut alors être commandé sans problème à distance, hors de la maison.
Non, puisque le robot doit être sur le même réseau Wi-Fi que la télécommande.
Comment puis-je connecter le robot de nettoyage à un appareil mobile iOS avec l'application mobile « Kärcher Home Robots » ?
Vous pouvez télécharger l'application mobile à l'aide du code QR figurant sur l'emballage, dans le manuel d'utilisation ou dans le guide de démarrage rapide. Vous pouvez aussi chercher directement dans l'Apple Store avec le mot clé « Kärcher Home Robots ». Suivez ensuite les instructions sur l'application mobile.
Comment puis-je connecter le robot de nettoyage à un appareil mobile sous Android avec l'application mobile « Kärcher Home Robots » ?
Vous pouvez télécharger l'application mobile à l'aide du code QR figurant sur l'emballage, dans le manuel d'utilisation ou dans le guide de démarrage rapide. Vous pouvez aussi chercher directement dans le Play Store avec le mot clé « Kärcher Home Robots ». Suivez ensuite les instructions sur l'application mobile.
Le robot peut-il être commandé par plusieurs personnes avec différents comptes Kärcher Home Robots ?
Oui, l'application mobile permet de partager l'appareil dans la rubrique « moi ».
Téléchargez l'application mobile sur votre appareil mobile et suivez les instructions de connexion sur l'application mobile.
Vous pouvez réinitialiser le robot aux paramètres d'usine en vous rendant dans les paramètres du robot dans l'application mobile.
Vous pouvez réinitialiser le Wi-Fi en maintenant la touche marche/arrêt/pause et la touche Home enfoncées en même temps pendant plusieurs secondes.
Le planning de nettoyage vous permet de créer plusieurs périodes de nettoyage, où le robot appliquera toujours le mode de nettoyage spécifié.
Vous pouvez créer jusqu'à cinq cartes.
La mise à jour du firmware est possible via l'application mobile.
Le robot et la station de recharge doivent être installés par l'utilisateur à l'étage correspondant. Au cours des cycles de nettoyage suivants, il est recommandé de commencer toujours le nettoyage au même point de la carte correspondante, afin que le robot localise facilement sa position. Dans l'application mobile, sélectionner la carte de l'étage correspondant avant de commencer le nettoyage.
Le robot ne peut pas être connecté à Alexa.
Le robot ne peut pas être connecté à Google Home.
La rubrique paramètres de l'application mobile vous permet de regrouper, de diviser ou de renommer des pièces en cliquant dessus.
La rubrique paramètres de l'application mobile vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des murs virtuels et des zones d'exclusion.
Oui, l'application vous permet de créer différentes pièces et de les sélectionner sur la carte pour le nettoyage.
Assurez-vous que le robot est connecté au réseau et qu'il se trouve à portée du Wi-Fi à tout moment.
Questions à propos de la maintenance du produit :
L'application mobile affiche le pourcentage « d'utilisation » du rouleau et l'échéance de remplacement conseillée. Elle se base pour cela sur la durée d'utilisation (temporisation). Par conséquent, effectuez également une inspection visuelle du rouleau pour évaluer son usure et son encrassement, et remplacez-le s'il est déjà usé avant l'échéance recommandée. La vitesse d'usure du rouleau dépend fortement de l'utilisation (par ex. du type de sol et de l'encrassement).
Les éléments suivants peuvent être rincés à l'eau, au robinet :
- Réservoir d'eau propre
- Réservoir d'eau sale
- Porte-rouleau
- Rouleau
Non, il n'est pas recommandé de laver des pièces au lave-vaisselle. Seul le rouleau est lavable en machine, jusqu'à 60 °C.
Il est recommandé de le laver dans un filet à linge.
Ne pas débrancher le robot et la station de recharge de l'alimentation électrique, le robot disposant d'un système de charge intelligent qui arrête automatiquement le processus de charge une fois la charge terminée.
Le robot peut-il toujours rester sur la station de recharge lorsqu'il n'est pas en mode de travail ?
Ne pas débrancher le robot et la station de recharge de l'alimentation électrique, le robot disposant d'un système de charge intelligent qui arrête automatiquement le processus de charge une fois la charge terminée. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec le robot, y compris lorsque celui-ci est entièrement chargé. En cas d'inutilisation prolongée du robot de nettoyage, il est conseillé de l'éteindre et de le ranger dans sa boîte d'emballage.
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