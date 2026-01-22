L'aspirateur poussières T 8/1 L a été spécialement conçu pour les artisans en prenant en compte leurs besoins. Robuste, résistant à l'usure, puissant et équipé d'une sangle de transport ergonomique, il excelle sur tous les chantiers de construction. Equipé avec une classe de filtration L, il peut être utilisé dans des environnements très poussiéreux. Son poids extrêmement léger facilite son transport et son utilisation dans des lieux inaccessibles pour les plus grosses machines, par exemple sur des échelles ou des escaliers. Des rangements intégrés pour accessoires permettent leur stockage simple et sécurisé directement sur l'appareil.