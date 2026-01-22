T 8/1 L
L'aspirateur poussières T 8/1 L est robuste, léger et équipé d'une sangle de transport ergonomique permettant un transport facile. Il est idéal pour les artisans.
L'aspirateur poussières T 8/1 L a été spécialement conçu pour les artisans en prenant en compte leurs besoins. Robuste, résistant à l'usure, puissant et équipé d'une sangle de transport ergonomique, il excelle sur tous les chantiers de construction. Equipé avec une classe de filtration L, il peut être utilisé dans des environnements très poussiéreux. Son poids extrêmement léger facilite son transport et son utilisation dans des lieux inaccessibles pour les plus grosses machines, par exemple sur des échelles ou des escaliers. Des rangements intégrés pour accessoires permettent leur stockage simple et sécurisé directement sur l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Sangle de transport ergonomiquePermet le transport de l’appareil et le travail sur des échelles par exemple.
Options de rangement sécurisées pour accessoiresLes accessoires sont rangés directement sur le dos de l’appareil tandis que le flexible et le câble d’alimentation sont fixés en toute sécurité.
Léger
Spécifications
Données techniques
|Alimentation électrique (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Capacité de la cuve (l)
|8
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|62
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|3,5
|Poids avec emballage (kg)
|5,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|375 x 285 x 320
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 480 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Suceur sol commutable
- Suceur fentes
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non-tissé
- Filtre de protection du moteur
- Filtre panier permanent: Non-tissé
- Bandoulière
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique
- Rangement intégré des accessoires
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur de tous les sols – des sols durs aux moquettes
- Nettoyer les escaliers ? Un jeu d’enfant
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine T 8/1 L
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.